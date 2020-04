Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Marica (34 de ani), fostul atacant al echipei naționale, in prezent finanțator la Farul Constanța, se afla in atenția tabloidelor, dupa ce o filmare compromițatoare cu el a fost facuta publica. Site-ul ziardecluj.ro a publicat in cursul acestei zile un videoclip cu derularea unui eveniment…

La data de 11 aprilie a.c., in jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au depistat un barbat, in varsta de 47 de ani, din orașul Campeni, județul Alba, in timp ce conducea...

- Ciprian Marica, patronul celor de la FC Farul Constanta (Liga 2), nu este de acord cu testarea vaccinului in Romania. "Am citit foarte multe idei despre pandemie și e greu sa-ți dai seama cum se va sfarși. Simt ca anumite lucruri se vor schimba intr-un mod sau altul. Aș vrea sa descopar cat…

- Este oficial. Orasul Tandarei a intrat in carantina totala, prin ordonanta militara sapte. Este a doua localitate din Romania care se inchide din cauza epidemiei de coronavirus, dupa Suceava.

- Un barbat a fost prins conducand cu 238 km/h pe A3 si a fost amendat cu 2.900 de lei, fiindu-i retinut si permisul de conducere.”In cursul zilei de ieri, politistii Biroului de Politie Autostrada A3 Bucuresti - Brasov au depistat un barbat, de 42 de ani, din Bucuresti, care conducea cu viteza…

- Este alerta in Capitala. Un barbat a fost gasit mort intr-o camera de hotel. Tanarul de 25 de ani a fost gasit in camera in care se cazese de angajații hotelului. Conform primelor informații pe surse acesta s-ar fi sinucis, intrucat ar fi gasit langa barbat mai multe flacoane cu medicamente și un…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au reținut pentru 24 de ore trei persoane pentru savarșirea infracțiunii de talharie calificata, fapta prevazuta și pedepsita de Codul penal. Luni seara in jurul orei 21, doi tineri de 19 și 23 de ani, din comunele Bobalna și Galgau, impreuna cu o tanara…