- Fostul international Ciprian Marica a declarat, joi, ca jocul echipei nationale de fotbal a Romaniei nu ii da prea mari sperante, insa prima reprezentativa pastreaza sanse de calificare la EURO 2024. „Vreau sa cred ca vom castiga 6 puncte cu Belarus si Andorra. Sigur ca jocul nationalei nu ne da prea…

- Fostul selecționer al echipei naționale a Romaniei, Victor Pițurca (67 de ani), a analizat șansele primei reprezentative de a se califica la Campionatul European din 2024, din Germania. Romania face parte din grupa I a preliminariilor EURO 2024, alaturi de Elveția, Israel, Belarus, Kosovo și Andorra „Tricolorii…

- Fostul mare fundaș al echipei naționale a Romaniei, Gica Popescu (55 de ani), spune ca prima reprezentativa trebuie sa obțina toate cele 6 puncte din „dubla” cu Belarus și Andorra, din luna octombrie, pentru a avea șanse reale la calificarea la Campionatul European din 2024, din Germania. ...

- Viorel Moldovan, fostul varf al naționalei Romaniei, a fost mai bland cu tricolorii dupa victoria cu Kosovo, 2-0. Romania e pe loc calificabil, doi, cu un punct deasupra Israelului și la doua lungimi distanța de liderul Elveția. Romania mai are de jucat cu Belarus (deplasare), Andorra (acasa), Israel…

- Denis Alibec, autorul golului Romaniei in meciul de sambata seara cu Israel, scor 1-1, crede ca echipa noastra s-a retras foarte devreme in aparare, altfel tricolorii ar fi putut sa inscrie golul victoriei, scrie news.ro.„Daca nu marcau atat de repede golul egalizator, poate ca reuseam sa marcam…

- Naționala Romaniei iși continua drumul spre Campionatul European – Germania 2024 cu doua meciuri pe terneul propriu, in București, pe Arena Naționala. Urmatoarele rivale ale Romaniei sunt Israel și Kosovo. Meciul dintre Romania și Israel va avea loc sambata, 9 septembrie, la ora 21:45. El ca fi transmis…

- Am intrat in linie dreapta inaintea meciurilor echipei naționale din luna septembrie. Baieții noștri vor intalni Israel și Kosovo in doua partide programate pe teren propriu, care ne pot duce și mai aproape de calificarea la EURO 2024. Dupa opt ani de absența, „tricolorii” au o grupa accesibila și sunt…