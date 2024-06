Stiri pe aceeasi tema

- Belgia - Romania 2-0. „Tricolorii” au pierdut primul meci de la Campionatul European, iar calculele se complica pentru calificarea in optimi. Cu un rezultat de egalitate in fața Slovaciei, intr-un duel care va avea loc miercuri, elevii lui Edi Iordanescu se califica. Chiar și in acest context, victoria…

- Belgia și Romania se vor intalni la Koln, de la ora 22:00, intr-o partida din Grupa E a Campionatului European, fiind in format liveTEXT pe GSP.ro și televizata de Pro TV. In cazul unui eșec, „diavolii” ar bifa o contraperformanța istorica. O victorie a baieților lui Edi Iordanescu i-ar propulsa direct…

- Belgia – Romania este meciul programat azi de la ora 22:00. Este al doilea meci al „tricolorilor” de la EURO 2024.Dupa 3-0 cu Ucraina, naționala lui Edi Iordanescu și-a sporit șansele la calificarea in optimi. Belgia are 0 puncte, dupa infrangerea cu Slovacia (0-1) EURO 2024. Meciurile de azi, sambata,…

- Romania a impresionat in primul meci de la Euro 2024. A invins-o pe Ucraina cu 3-0 și este favorita la calificare. Elevii lui Edi Iordanescu mai au nevoie de un singur punct pentru a ajunge in optimi. Bookmakerii au actualizat cotele, iar Romania are prima șansa din grupa E. Belgia a pierdut surprinzator…

- Romania revine la un Campionat European dupa o pauza de 8 ani. Selecționata lui Edi Iordanescu joaca astazi, de la 16:00, cu Ucraina, in primul meci din grupa E de la Euro 2024. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis de PRO TV, care a anunțat cei doi comentatori. Comentatorii partidei vor fi Cristi…

- Fostul internațional Razvan Raț (42 de ani) a vorbit despre șansele naționalei Romaniei la Euro 2024. Fostul aparator este de parere ca selecționata lui Edi Iordanescu (45 de ani) are șanse minime de calificare in optimi, ținand cont de grupa din care face parte. Romania a fost repartizata in grupa…

