- In august 2019, Ciprian Marica a fost implicat intr-un scandal amoros de proporții. Totul s-a intamplat la un hotel din Cluj, unde fostul internațional se afla in camera cu soția unui prieten. Barbatul inșelat l-a confruntat pe Marica exact in interiorul hotelului. Fostul jucator de la Stuttgart și…

- Fotbalistul portughez Mario Camora, care joaca de mai multi ani la CFR Cluj, a primit luni cetatenia romana, in urma unei Hotarari de Guvern adoptate de premierul Ludovic Orban, se arata intr-un comunicat remis Agerpres.

- Incredibil! Meciul dintre Astra Giurgiu si Universitatea Craiova a fost amanat din nou. Initial, intalnirea trebuia sa se dispute sambata trecuta, dar au aparut cazurile de Covid-19 in tabara olteana si a fost reprogramat pentru astazi. Suporterii Stiintei au primit insa o noua veste proasta: un jucator…

- Crește numarul persoanelor de la CFR Cluj infectate cu noul coronavirus. Printre fotbaliștii confirmați pozitiv s-ar afla și dejeanul Catalin Itu. Din informațiile GSP.ro, confirmate pe surse de cei din club, alte 12 persoane au fost depistat pozitiv. Pe langa Cristi Panin (team manager), secretarul…

- Nicoleta Tint, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, a vorbit intr-un interviu pentru MEDIAFAX, despre eliberarea conditionata, pensiile magistratilor si legile justitiei.Redam, mai jos, interviul cu Nicoleta Tint: MEDIAFAX: Argumentele privind mentinerea sau eliminarea…

- CFR Cluj a câștigat cu 1-0 meciul cu trupa roș-albastra dupa un meci modest facut de elevii antrenați de Dan Petrescu. Autogolul lui Ovidiu Popescu a decis meciul, iar punctele au ramas la Cluj, însa acest lucru nu l-a mulțumit pe Petrescu. ”Sunt foarte nemulțumit de…

- Ciprian Marica și Ioana Marcu au fost nași pentru Ilie Nastase și Ioana Simion. La o luna de la apariția imaginilor in care Ciprian Marica iși inșala iubita intr-o camera de hotel din Cluj, relația dintre cei doi pare sa fie excelenta. Fostul fotbalist și Ioana Marcu au fost nași pentru legenda tenisului…