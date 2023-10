Stiri pe aceeasi tema

- La data de 15 august 2023, in jurul orei 21:50, politistii Sectiei nr. 1 Politie Rurala Selimbar au oprit pentru control in trafic, in satul Vestem, un autoturism la volanul caruia a fost identificat un localnic in varsta de 61 de ani. La data de 15 august 2023, in jurul orei 21:50, politistii Sectiei…

- Polițiștii au oprit pentru control in trafic, in data de 12 august, la ora 13.15, un autoturism condus de un barbat de 73 de ani, din localitatea Teștioara. Acesta circula prin localitatea Valeni, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Pe numele sau s-a intocmit un…

- In perioada 24.07.2023-26.07.2023, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Hunedoara, precum și angajați ai compartimentului de Analiza și prevenire a criminalitații impreuna cu Centrul de prevenire, evaluare și consiliere Antidrog Hunedoara, au desfașurat pe raza județului Hunedoara in municipiul…

- Tractorist pensionar, fara permis de conducere, depistat in trafic in orașul Flamanzi Miercuri, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flamanzi au oprit pentru control, pe drumul județean D.J. 282 B, in comuna Prajeni, un ansamblu de vehicule format din tractor agricol și remorca, condus de un barbat,…

- Weekendul care tocmai a trecut s-a incheiat cu dosare penale pentru mulți dintre șoferii prinși in timp ce conduceau sub influența bauturilor alcoolice sau fara permis. Duminica, 16 iulie, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Bacau au depistat in flagrant delict, un barbat de 32 de ani, din comuna…

- Mopedist de 20 de ani, din Cetatea de Balta, depistat de polțiști in trafic fara permis de conducere și cu mopedul neinmatriculat Un mopedist de 20 de ani, din Cetatea de Balta, a fost depistat de polțiști in trafic fara permis de conducere și cu mopedul neinmatriculat. Potrivit IPJ Alba, la data de…

- Un barbat din orașul Titu, in varsta de 55 de ani, s-a ales, marți, cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiștii Serviciului Rutier in timp ce conducea un tractor agricol neinmatriculat și fara sa dețina permis de conducere, pe drumul județean 701 A, pe raza localitații Hagioaica. Mai mult de atat,…

- Polițiștii au depistat in trafic, in data de 8 iulie, un autoturism condus de un barbat de 37 de ani, din comuna Garbou. Acesta se afla in trafic, la ora 21.07, in localitatea Dragu. Polițiștii au constatat ca șoferul in cauza conducea fara permis, un autoturism neinmatriculat. Mai exact, mașina condusa…