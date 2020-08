Stiri pe aceeasi tema

- Am luat decizia de a candida la președinția Consiliului Judetean Salaj, in primul rand, din dorinta de a construi ceva durabil pentru comunitatea salajeana, pentru familia mea, pentru prietenii mei. Doresc, apoi, sa transpun bucuria pe care am impartașit-o, de-a lungul carierei mele, salajenilor, oamenilor…

- Carmencita Constantin a castigat, ieri, alegerile pentru postul de presedinte al Federatiei Romane de Gimnastica, astfel ca va conduce forul pana in 2021. Pentru postul de presedinte a candidat si Ioan Suciu. Adunarea Generala s-a desfasurat in aer liber, la sediul Federatiei de Tir Sportiv. Carmencita…

- La data de 07.07.2020 a avut loc Adunarea Generala a Asociației Intreprinzatorilor Maramureș, in Baia Mare, cu respectarea stricta a regulilor de prevenire a raspandirii infecției cu noul coronavirus. Evenimentul s-a bucurat de prezența a 38 de membri din cei 65 ai Asociației. In cadrul ședinței a fost…

- Cristian Camui este, din aceasta luna, noul director tehnic al Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi", centrul de copii si juniori al clubului Viitorul, a anuntat gruparea patronata de Gheorghe Hagi, potrivit news.ro.In varsta de 59 de ani, Cristian Camui activeaza de noua ani in clubul de la tarmul…

- RASCI, asociația reprezentativa pentru segmentul de medicamente fara prescripție medicala, suplimente alimentare și dispozitive medicale pentru ingrijire personala din Romania și-a reales echipa de conducere in cadrul ultimei Adunari Generale. Astfel, membrii Asociației au acordat din nou votul lor…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilo, Costel Alexa, a fost intampinat la poarta depozitului ecologic de deseuri al Fin-Eco SA de cativa brasoveni nemultumiti de mirosul insuportabil care si-a facut simtita prezenta saptamana trecuta. Cu aceasta ocazie, primarul George Scripcaru a facut apel la edilii…

- Helmut Duckadam, care a anunțat ca-și da demisia cu 30 de minute inainte de meciul CFR Cluj - FCSB, a primit o oferta din partea galeriei. "M-a contactat șeful galeriei, Mustața, ca sa ma intreba daca vreau sa fac parte, ca membru de onoare, din aceasta grupare. Am fost de acord atunci, in…

- Helmut Duckadam a dat de inteles ca nu mai este dorit la FCSB, cel mai probabil chiar de patronul Gigi Becali, dar i-a multumit acestuia pentru tot ce i-a oferit. Helmut Duckadam dezvaluie salariul primit de la Gigi Becali. Ce pensie militara are "Eroul de la Sevilla" "Dupa multe ezitari,…