- Pacientii internati la "Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant" din Targu Mures ar putea beneficia de un nou Centru Chirurgical Cardiovascular (un „Institut al Inimii") modern, in cadrul spitalului. TESSERACT ARCHITECTURE, singurul studio de arhitectura specializat in domeniul…

- 6 miliarde de euro vor fi investiți in infrastructura romaneasca de transport in urmatorii ani, dintre care 4,65 miliarde vor fi fonduri europene nerambursabile. Decizia alocarii fondurilor a fost luata la Bruxelles, unde Comisia Europeana a aprobat Programul Transport, propus de Guvern in cadrul Politicii…

- Cadrele medicale de la Sectia de Cardiologie Pediatrica a Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) din Targu Mures au hotarat sa infiinteze Asociatia „Daruieste pentru Inima Copiilor" pentru a putea acoperi nevoile copiilor cu afectiuni care necesita spitalizare indelungata.Presedinta…

- Vineri, 25 noiembrie, de la ora 11.00, pagina de Facebook a cotidianului Zi de Zi va transmite live, din Amfiteatrul 1 al Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu Mureș, Sesiunea Omagiala organizata cu ocazia Zilei Institutului de Urgența pentru Boli Cardiovasculare și Transplant ("Institutului Inimii")…

- In cadrul ședinței Coaliției de guvernare care a avut loc ieri, 21 noiembrie, a fost decisa majorarea punctului de pensie cu 12,5% incepand cu data de 1 ianuarie 2023. Noua valoare a acestuia va fi, astfel, de 1.784 de lei. Președintele PNL Mureș, Ciprian Dobre afirma ca "PNL a obținut in negocieri…

- Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare și Transplant ("Institutul Inimii") din Targu Mureș a atribuit, in data de 27 octombrie 2022, un contract in valoare de 673.500 de lei, fara TVA, societații Tesseract Architecture SRL Sibiu, pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației…

- Seful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT), dr. Horatiu Suciu, liderul PNL Targu Mures, a declarat luni, 24 octombrie, ca proiectul de construire a noului Institut al Inimii ar putea intra in selectia pentru finantare…

- Liberalii vor sa introduca pe ordinea de zi a ședinței de joi a Consiliului Județean Mureș un proiect de hotarare care sa prevada sumele necesare pentru acest proiect, a anunțat azi, intr-o conferința de presa, președintele PNL Mureș, Ciprian Dobre: La ședința de joi a CJ, unde, chiar daca inca pe ordinea…