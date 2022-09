Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, de 20 de ani, a fost depistat in timp ce conducea sub influența drogurilor. La data de 23 septembrie a.c., polițiștii din Reghin au oprit, pe strada Școlii, din localitate, un tanar, de 20 de ani, din Reghin. Acesta a fost testat cu aparatul Drug-Test, rezultatul fiind pozitiv pentru OPI.…

- In perioada 20-22.09.2022 constructorul va inchide unul dintre sensurile de circulație de pe pasaj in vederea montarii panourilor fonoabsorbante. Inchiderea benzii se va face in intervalul orar 9 – 18.Circulației se va desfașura deviat pe vechiul traseul al DN15, prin localitatea Dumbravioara, pe direcția…

- Un internaut pe nume Alex Tache a postat sambata, 27 august, pe pagina sa de Facebook, un filmuleț inregistrat de camera de bord a unui autoturism, pe DN 15 Toplița – Reghin. "Astazi pe drumul dintre Toplița și Reghin am intalnit acest „șofer profesionist". Dupa ce domnul a facut mai multe depașiri…

- Scandalul iscat de mutarea copiilor de la Gradinița cu program prelungit nr. 2 (de langa gara), care aparține de Școala Gimnaziala nr. 3 din Piatra-Neamț a fost stins astazi, 29 august, dupa mai bine de o saptamana. Parinții, nemulțumiți ca cei 150 de copii trebuie mutați, fiindca gradinița intra in…

- Un barbat din Deda este cercetat dupa ce a fost depistat conducand sub influența substanțelor psihoactive. "La data de 12 august, in cursul serii, polițiștii rutieri din Reghin au oprit, pe strada Dedradului din localitate, un autoturism condus de un tanar, de 22 de ani, din Deda. Acesta a condus cu…

- ???????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????? ???????? ????????????????????????̦???????????? ????̂???? ????????????????????̦???????? ????????????????????̦ ???????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????? ???? – "???????????????????????? ????????????????????????????"…

- Incendiu motocicleta in municipiul Reghin, la iesirea spre localitatea Breaza.Este vorba despre un incendiu produs ca urmare a impactului motocicletei cu un autoturism. In urma accidentului a rezultat o victima de gen masculin, asistata medical, careia i-a fost atribut cod galben, de catre echipajul…

- Pagina web a SC Compania Aquaserv SA, www.aquaserv.ro, informeaza ca societatea are un nou director de operațiuni, in persoana inginerului Cosmin Rareș Butiulca. Acesta se alatura astfel staff-ului de manageri alcatuit din Șipoș Levente – director geenral și ec. Takacs Elek – director economic. Potrivit…