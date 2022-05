Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca lupta la titlu in acest sezon nu va fi incheiata daca formatia sa pierde partida cu Universitatea Craiova, dar a recunoscut ca in aceasta situatie sansele vor scadea. „Suntem constienti de importanta…

- SCMU Craiova intalneste FC Arges astazi, in play-off-ul LNBM, in deplasare, iar unicul gand al jucatorilor si al tehnicianului Stepanovski este la victorie. Vitaly a declarat ca totul este pregatit pentru primul meci al acestei intalniri din sferturi. „Pitești este o echipa foarte buna, cu experiența.…

- Andrei Ivan a ajuns la 12 assist-uri in 2021-2022, cu 3 mai multe decat giuleșteanul Rareș Ilie (9). Cu un gol de senzație și doua assist-uri, Andrei Ivan s-a numarat printre cei mai buni jucatori ai Craiovei in meciul caștigat luni, la Pitești, in fața lui FC Argeș (4-0). Iar pe ansamblul intregului…

- CSU Craiova s-a impus in deplasarea de la FC Argeș, scor 4-0, in etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 1. Echipa lui Laurențiu Reghecampf a pus stapanire totala pe jocul din stadionul Trivale. Au marcat: Al. Crețu (min. 22, 62), Markovic (min. 55), A. Ivan (min. 70). FC Argeș ramane pe ultimul loc, locul…

- Laurențiu Reghecampf (46 de ani), antrenorul celor de la CSU Craiova, a ținut o conferința de presa inaintea meciului cu Farul din etapa a 5-a a play-off-ului Ligii 1. Cu un moral ridicat dupa cele doua victorii consecutive impotriva rivalelor FCSB și CFR Cluj, oltenii sunt gata sa se apropie de locul…

- CSU Craiova s-a impus categoric in primul meci din play-off, scor 3-0 impotriva celor de la FC Argeș. Gustavo Vagenin, jucatorul lunii februarie in ancheta GSP, a vorbit dupa succesul echipei sale. Brazilianul a fost din nou unul dintre cei mai buni jucatori ai Craiovei, reușind sa marcheze primul gol…

- Iasmin Latovlevici (35 de ani), fundașul lui FC Argeș, nu vrea ca echipa sa sa se mulțumeasca cu prezența in play-off. Aparatorul de banda are ambiții mari. Dupa un final de sezon regulat impresionant, cu 4 victorii și doua egaluri in ultimele 6 etape, FC Argeș a prins lcoul 4 și s-a calificat in play-off…

- Laurențiu Reghecampf, antrenorul celor de la CSU Craiova, a avut o ieșire nervoasa cand a fost intrebat despre șansele la titlu ale echipei sale. Reacția antrenorului oltenilor vine dupa declarațiile facute de Dan Petrescu dupa meciul Voluntari - CFR (0-1), in care tehnicianul ardelenilor spunea ca…