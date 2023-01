Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu a comparat-o pe CFR Cluj cu Steaua si Real Madrid, cand a fost intrebat despre viitorul echipei pe care o antreneaza. „Bursucul” nu se sperie de scenariul prin care gruparea din Gruia nu ia titlul in Liga 1 pentru a 6-a oara la rand. CFR Cluj a invins-o la limita pe FC Voluntari, […] The…

- CFR Cluj s-a impus in deplasarea de la Voluntari, scor 1-0. Destinația punctelor a fost decisa de autogolul argentinianului Cristian Paz (27 de ani). Debutul lui Cristian Paz in Liga 1 a fost unul nefericit. In minutul 69, aparatorul sud-american și-a deviat mingea in propria poarta, dupa un corner…

- SCMU Craiova și Rapid au oferit, sambata seara, un spectacol baschetbalistic in Sala Polivalenta din Banie, incheiat, din pacate, cu o victorie la limita a bucureștenilor, scor 84-82. Meciul a fost in permanența pe muchie de cuțit, iar caștigatoarea s-a decis chiar in ultima secunda, in urma unei aruncari…

- O intrebare mai ales pentru Gheorghe Hagi, care l-a numit printre cele 3 „genii” de la Academie. Totuși, ai un geniu și-l ții pe banca? Faptele reci și seci. Nicolas Popescu s-a intors la Farul dupa o experiența de jumatate de sezon la Voluntari, timp in care a evoluat in 4 partide (toate din postura…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a intocmit lista indisponibililor pentru meciul de duminica cu CS Mioveni. Situația lui Sergiu Buș il uimește: „Ceva nu e in regula”. Duminica, de la ora 18:00, CFR Cluj va juca la Mioveni cu ultima clasata, iar o victorie i-ar confirma locul pe podium…

- Universitatea Craiova a reușit sa se impuna cu 1-0 in meciul de sambata, de pe teren propriu, cu U Cluj, asta grație golului marcat de Alex Crețu in minutul 60. La finalul disputei de pe „Ion Oblemenco“, omul decisiv s-a declarat incantat de faptul ca a contribuit la succesul Științei și spera ca echipa…

- Dupa 0-1 cu FC Voluntari, Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, susține ca nu-l va demite pe antrenorul Mihai Teja și ca il va lasa pe acesta sa-și decida singur viitorul. Declarația lui Iftime care conține și critici la adresa jocului seamana cu ce a spus Gigi Becali dupa 1-2 cu U Cluj.…

- Jindrich Trpisovsky (46 de ani), antrenorul de la Slavia Praga, l-a menționat pe Nicolae Stanciu la conferința de presa de la finalul meciului cu Sivasspor, scor 1-1. Vicecampioana Cehiei a incheiat grupa G din Conference League pe locul 3, sub Sivasspor și CFR Cluj. Slavia Praga, „sperietoarea” grupei…