Stiri pe aceeasi tema

- Contribuabilii persoane fizice au termen pana la 25 mai sa depuna declaratia unica privind impozitul pe venit si contributii sociale, a decis marți Guvernul. Termenul inițial era 15 martie. Documentul trebuie depus de catre contribuabilii persoane fizice care au realizat in anul 2019 venituri extrasalariale…

- Reforma pensiilor si o revenire la prudenta fiscala sunt conditii cheie pentru a evita o noua deteriorare a credibilitatii Romaniei, apreciaza agentia germana de evaluare financiara Scope Ratings. Analistii de la Scope Ratings sustin ca politica fiscala prociclica a Romaniei a dus deficitul bugetar…

- Mai mult decat oricand, Romania are acum nevoie de bani. Guvernul a revizuit recent, la rectificarea bugetara, estimarea de deficit pentru 2019 de la 2,76 la suta din PIB (echivalent 28,45 miliarde de lei), la 4,4 la suta din PIB (echivalentul a 46 miliarde de lei). Ca sa funcționeze, este un tabiet…

- Fixarea deficitului la 3,6% din PIB arata faptul ca nu se pune frana brusca economiei si ca ajustarea fiscala se face gradual, iar acest lucru este foarte bun, a afirmat, vineri, presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Florin Pogonaru, intr-o reuniune de specialitate. "In privinta…

- Aceste precizari vin dupa ce agentia de rating Standard&Poor's a anuntat ca a reconfirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala si a revizuit perspectiva de tara de la stabila la negativa. "In…

- Schimbarea perspectivei de rating de la stabila, la negativa, se datoreazã creșterii nesustenabile a cheltuielilor angajate de Guvernul anterior, mai clar, urmare a iresponsabilitãții politicii fiscale prociclice promovate în ultimii trei ani, susține Florin Cîțu, ministrul…

- Bugetul pentru 2020 este gata, a fost construit pe legislatia si taxele in vigoare si cred ca va fi prezentat in Parlament saptamana viitoare, a declarat, marti seara, la Digi24, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Bugetul este gata, va fi prezentat in Parlament, cred ca saptamana…

- Administrațiile fiscale din Bulgaria și România aloca 18-19% din personal pentru servicii contribuabili – înregistrare, în timp ce Polonia 55,4%, reiese dintr-o prezentare a Georgianei Camelia Georgescu, membru al Consiliului Fiscal.„În ceea ce privește personalul…