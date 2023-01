Stiri pe aceeasi tema

- „Inainte erau 90 de hingheri, acum mai sunt 10. Bugetul a fost deturnat catre alte lucruri (...). Cainii au inceput sa reapara in Bucuresti foarte multi (...) pentru ca nu mai sunt prinsi (...), nu mai sunt locuri in adaposturi", a spus Ciprian Ciucu, vineri, la un post TV.„Mi-am pierdut foarte mult…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și șeful PNL București, a afirmat ca nu este rezolvata situația in zona Lacul Morii și nu sfatuiește pe nimeni sa se duca „pe acel camp de 3.000 de hectare”. Ana Oros murit sambata, 21 ianuarie, dupa ce a fost atacata de o haita de caini in timp ce alerga in zona…

- Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) l-a contrazis marți pe primarul Ciucu, dupa ce acesta a spus ca reprezentanții ASPA au refuzat sa vina dupa ce au fost chemați de poliția locala sa intervina in privința unei haite de caini depistate in apropire de Lacul Morii, cu o saptamana…

- Edilul a declarat ca pe 14 ianuarie a sesizat ASPA cu privire la existența unei haite de 10 caini in zona in care s-a produs tragedia, insa ASPA nu a intervenit.(...) Acuzația ca noi nu sprijinim ASPA este complet nefondata; pe 14 ianuarie, chiar cu o saptamana inainte de atac, am anunțat ASPA ca o…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu a adaugat duminica, la finalul postarii referitoare la cazul femeii ucise de caini la Lacul Morii, o remarca referitoare la administratorul public al Municipiului Bucuresti Diana Punga, care are in subordine Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor…

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) anunta ca duminica a capturat, prin tranchilizare de la distanta, un caine din zona in care in urma cu o zi o femeie si-a pierdut viata in urma unui atac al cainilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ana Oros Daraban, in varsta de 43 de ani, a murit sfașiata de caini, sambata, in timp ce alerga in zona Lacul Morii din București. Exact acolo a fost atacata de o haita de caini și in urma cu mai puțin de un an. A fost grav ranita, dar a scapat cu viața, fiind salvata de doi bicliști. In tot acest timp,…

- Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor insista ca vina pentru apariția haitelor de caini vagabonzi aparține proprietarilor care nu-și sterilizeaza animalelor și le lasa pe domeniul public, dar și instituțiilor care nu iau in serios verificarea acestora.