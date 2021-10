Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost confirmat pozitiv COVID-19. Parerea acestuia este ca doar imunizarea ii poate ajuta pe cei infectați cu virusul. In ultima vreme, el a lipsit din spațiul public și de la activitațile sale, iar motivul este unul bine intemeiat.

- Numarul elevilor și angajaților din școli care s-au infectat cu noul coronavirus este in crestere in județul Brașov. In primele doua saptamani de școala s-au infectat cu SARS – CoV – 2, 154 de elevi, 43 de cadre didactice, 5 persoane care fac parte din personalul didactic auxiliar și inca 9 persoane…

- Un barbat din Galati, vaccinat impotriva COVID-19 cu ambele doze de vaccin Pfizer, a fost confirmat cu tulpina Delta. Acesta nu este internat in spital si are o stare buna, au anuntat autoritatile galatene.

- Romania a trimis pe 9 august o echipa formata din cinci medici și opt asistenți medicali in Tunisia, pentru a sprijini autoritațile in lupta impotriva coronavirusului. RoVaccinare a anunțat duminica pe pagina de Facebook ca in doar șase ore, medicii din țara noastra au vaccinat aproximativ 2.500 de…

- Reprezentanții aeroportului au facut anunțul pe pagina de Facebook: „Dragi pasageri, echipa medicala a centrului de vaccinare funcțional în incinta Aeroportului Cluj, anunța astazi, 9 august 2021, pasagerul numarul 1.000 vaccinat împotriva COVID-19! Felicitari!”,…