- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anuntat marți, 28 februarie, pe Facebook, ca si-a depus demisia din funcția de președinte al organizației PNL București motivand ca nu mai are timp pentru acest rol. Potrivit surselor Libertatea din partidul condus de Nicolae Ciuca, Sebastian Burduja este principala…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, merge pe principiul „nici usturoi n-a mancat, nici gura nu-i miroase” și incearca sa se disculpe in totalitate de moartea Danei Oroș Daraban, care a murit sfașiata de caini, la el in sector. Dupa ce a acuzat ASPA ca a ieșit la rampa cu documente false, acum s-a…

- Primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, ii critica, in urma cu zece ani, dupa cazul copilului de cinci ani ucis de caini in sectorul 2, pe politicienii carora „le este frica ca daca vor eutanasia cainii nu vor mai primi votul iresponsabililor” si propunea „eradicarea tuturor cainilor fara…

- Tribunalului Gorj a respins vineri solicitarea lui Silviu Ionuț Stan, primarul din Albeni, ca pe timpul masurilor preventive, adica a controlului judiciar, acesta sa revina pe funcția de edil. Tribunalul a impus ca primarul sa stea la distanța de anumiți salariați ai primariei, martori in dosarul penal…