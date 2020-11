Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6: Am dispus o analiza economica. Nu se poate sa avem cheltuieli de functionare la nivelul acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Ciucu, noul primar al Sectorului 6, a declarat intr-un interviu pentru Hotnews.ro ca institutia pe care o conduce acum are un buget de investitii de doar 100 milioane lei, in contextul in care 200 milioane lei se duc pe salariile celor peste 3.000 de angajati. "Am gasit o primarie…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat ca a solicitat o analiza economica, in contextul cheltuielilor mari de functionare ale autoritatii locale, potrivit Agerpres. "Avem 960 de milioane bugetul nostru. Pe analiza pe care am facut-o reiese ca pentru investitii avem din fonduri proprii…

- Transgaz are proiecte de investiții in cursul acestui an in valoare de 1,1 miliarde de euro, care vizeaza atingerea unor obiective nu numai de interes național, ci și a unor obiective care sunt in beneficiul...

- Noul spital construit in Lipova cu 5,6 milioane de euro, finantare guvernamentala, nu va deveni operational in acest an, desi lucrarile au fost receptionate de cateva luni, administratia locala aratand ca nu sunt inca bani pentru achizitia de echipamentele medicale necesare. Construirea noului…

- Noua localitați din Timiș intra in carantina, a anunțat Prefectura Timiș.Avand in vedere creșterea ratei de infectare la nivelul unor localitați din județul Timiș, in urma evaluarilor analizei de risc la nivelul acestora, Direcția de Sanatate Publica Timiș a transmis Institutului Național…

- Ce moștenire lasa Mihail Genoiu noului primar și Consiliului Local. Primar al Craiovei in perioada 2017-2020, Mihail Genoiu a vorbit despre ceea ce lasa in urma sa și ce proiecte „ar trebui continuate cu orice preț“. Intr-un interviu acordat Gazetei de Sud, edilul a detaliat tot ceea ce s-a facut in…

- CARAS-SEVERIN – Presedintele ales al Consiliului Judetean sustine ca nu are nevoie de o directie de drumuri care nu pune un metru de asfalt, iar directia condusa de Gabriel Stika trebuie desfiintata! Asa cum am anuntat, azi, 8 octombrie, a fost randul conducerii Directiei de Drumuri Judetene Caraș-Severin…

- Prefectura Suceava a transmis ca duminica dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 4991 de persoane declarate vindecate de Covid-19. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 23 persoane diagnosticate…