Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-ar fi intamplat duminica, pe bulevardul Aviatorilor, iar șoferii care se intreceau aveau viteze de peste 150 de km la ora, potrivit edilului. Ciucu a catalogat drept rușinos gestul polițistului și a anunțat ca va depune o plangere administrativa fața de acesta.”Absolut rușinos serviciul Brigazii…

- Ce a scris edilul pe Facebook: "Absolut rusinos serviciul Brigazii Rutiere din Bucuresti! Chiar daca sunt primar, daca e vreo neregula in orasul acesta si chiar daca nu este in Sectorul 6, mi se pare normal sa umblu cu papucii de cetatean si sa semnalez cand ceva nu este in regula. Sun la telefonul…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunța ca va face plangere deoarece a fost „luat la mișto” de un polițist. Absolut rușinos serviciul Brigazii Rutiere din București, este concluzia edilului. Ciprian Ciucu a povestit pe Facebook ca a fost martorul unei curse cu mașini de lux pe strazile din București.…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a povestit, duminica seara, pe pagina sa de Facebook ca a sunat la Brigada Rutiera a Capitalei pentru a reclama o cursa ilegala de mașini, insa ofițerul de serviciu care i-a raspuns i-a ”inchis telefonul in nas”. „In aceasta seara am decis sa ies la plimbare in…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a reclamat o cursa de masini care se derula pe bulevardul Aviatorilor, doar pentru a i se inchide telefonul de catre reprezentantii Brigazii Rutiere Bucuresti. „Ca de unde stiu eu ca mergea cu viteza, ca ce, am radar?” a povestit Ciucu pe Facebook ca l-a intrebat…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a lansat o dezbatere publica pe pagina sa de Facebook, prin care iși propune sa afle ce fel de societate iși doresc bucureștenii: una cu reguli stricte, ca in...

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 al Capitalei, a fost certat azi de Ludovic Orban in ședința de partid, pentru ca l-ar fi criticat pe primarul general Nicușor Dan, conform unor surse politice citate de adevarul.ro. Ciucu s-a dezlanțuit pe Facebook, unde a postat o poza cu un panou instalat pe trotuar,…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 al Capitalei, a fost certat azi de Ludovic Orban in ședința de partid, pentru ca l-ar fi criticat pe primarul general Nicușor Dan, conform unor surse politice citate de adevarul.ro. Ciucu s-a dezlanțuit pe Facebook, unde a postat o poza cu un panou instalat pe trotuar,…