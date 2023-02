Stiri pe aceeasi tema

- „Europa iși caștiga independența energetica fața de Rusia! Planul RePower EU a fost aprobat de Comisia pentru bugete și Comisia pentru afaceri economice și monetare din Parlamentul European, iar Romania urmeaza sa primeasca 1,39 miliarde de euro pentru investiții in eficiența energetica și imbunatațirea…

- Marcel Ciolacu si Sorin Grindeanu au fost prezenti, joi, la conferinta de presa prilejuita de semnarea contractelor pentru constructia celor trei loturi ale autostrazii Focsani-Bacau. Marcel Ciolacu a afirmat ca romanii s-au saturat de promisiuni. “Dupa 30 de ani, in sfarsit, Moldova va avea autostrada.…

Radu Vancu, conferențiar universitar la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și scriitor, se arata revoltat de alocarea bugetara pentru educație și denunța nepasarea autoritaților. El lanseaza un atac dur impotriva politicienilor care au luat aceasta decizie.

Romanii care lucreaza in strainatate au trimis peste 65 de miliarde de euro in țara din 2007 si pana in prezent. Cele mai importante sume vin dinspre Germania și Marea Britanie, și asta pentru ca mulți romani au plecat din Italia și Spania, unde erau mai prost platiți.

- Cifra de afaceri a a companiilor din industria de software din Romania a crescut cu aproximativ 14,5% fata de 2020 si a fost cu 246% mai mare decat in 2012, pana la nivelul record de aproape 10 miliarde de euro in 2021, conform datelor de la Ministerul Finantelor, arata un studiu realizat de analistii…

- Consilierii județeni au decis intrarea fabricii Clujana in faliment cu 30 de voturi pentru, scrie monitorulcj.ro. In 24 noiembrie, societatea Clujana, prin directorul Oancea Calin, a solicitat aprobarea formularii de catre societate a unei cereri, la instanța judecatoreasca pentru declararea falimentului.…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat in primele noua luni ale acestui an 7,265 miliarde euro, fiind mai mari cu 14,5% comparativ cu cele de 6,344 miliarde euro din perioada ianuarie - septembrie 2021, conform datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei, informeaza…

- Romania a depasit pragul de 3 miliarde de metri cubi de gaze in depozite, ceea ce reprezinta un record absolut, a scris luni, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu, informeaza AGERPRES . Potrivit acestuia, luni, 7 noiembrie, sunt in depozite 3.000,7 milioane de metri cubi, ceea ce inseamna…