Ciprian Ciucu: Primaria Sectorului 6 are peste 3.000 de salariati. Sunt angajate familii intregi, sunt clanuri

- Primarul sectorului 1 dezminte informațiile aparute in presa ca un fost condamnat la 15 ani de inchisoare dupa ce ar fi ucis 2 oameni ar urma sa-i fie consilier. In același timp, Armand anunța ca ii va da afara pe toți angajații de la Primaria sectorului 1 care ar fi urmarit-o in campania electorala,…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni ca a solicitat o situatie a planurilor de acces in piete. "Pana joi, primarii de sector au termen sa ne inainteze situatiile pietelor, fie piete pe care le administreaza ei insisi, prin Administratia Pietelor sau alte structuri, sa spuna daca au planuri…

- Edilul a asigurat ca pana weekend-ul viitor vor exista pentru toate pietele din Bucuresti astfel de planuri de acces la a caror respectare va "veghea" Politia Locala si Nationala. In plus, numarul controalelor in piețe și targuri se va intensifica, a spus și prefectul Capitalei. Ministrul Educației:…

- Clotilde Armand, 47 de ani, este singurul primar de sector din Bucuresti care investeste in actiuni listate la Bursa de la Bucuresti, dar si in obligatiuni, arata datele agregate de ZF din declaratiile de avere din august 2020 depuse la Agentia Nationala de Integritate.Astfel, Clotilde Armand,…

- Ciprian Ciucu le-a transmis directorilor din primarie sa nu "riște aiurea" pentru ca "auditul nu va putea fi evitat". Citeste si: Situatie incredibila in Arges. O tanara de doar 24 de ani a fost aleasa primar in locul tatalui sau "Ințeleg ca in Primaria Sectorului 6 este agitație mare pentru…

- Clotilde Armand, candidata USR PLUS la Primaria Sectorului 1 al Capitalei, îl acuza de tentativa de fraudare a alegerilor pe contracandidatul sau de la PSD, actualul primar în funcție Dan Tudorache. Într-o serie de filmulețe postate pe pagina sa de Facebook, Armand susține ca în…

- "Este o zi pe care o asteptam de foarte mult timp. Este o zi pe care, personal, o astept de peste patru ani, este o zi foarte importanta, pentru ca alegerile locale sunt foarte importante pentru viata noastra, pentru viata comunitatii. Ii rog pe locuitorii Sectorului 6 sa vina la vot. Votul se desfasoara…

- Premierul Ludovic Orban și candidatul sustinut de PNL si USR-PLUS la Primaria Sectorului 1, Clotilde Armand, au fost huiduți marți seara de mai multe persoane la un eveniment electoral, noteaza Hotnews.ro. Incidentul a avut loc la evenimentul de lansare a proiectelor pentru administratia locala propuse…