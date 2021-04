Primarul Ciprian Ciucu a declarat joi ca 30% din bugetul Sectorului 6 pe 2021 este alocat investitiilor, potrivit proiectului pe aceasta tema pus in dezbatere publica. „30% din bugetul nostru este alocat investitiilor si ambitia este ca, pana in 2024, la sfarsitul mandatului actualei echipe de la Primaria Sectorului 6, sa ducem 40% catre investitii. In acest an ne bazam pe venituri bugetare de 1,25 de miliarde de lei si cheltuieli de 1,27 miliarde de lei. Sunt putin mai mari cheltuielile preconizate, pentru ca am vrut sa cuprindem mai multe obiective de investitii, iar acestea pentru a fi demarate…