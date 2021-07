Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost ales, sambata, presedinte al PNL Bucuresti. Acesta a castigat alegerile impotriva Violetei Alexandru, fostul presedinte al filialei. „Multumesc din suflet PNL Bucuresti, va multumesc, dragi colegi, pentru increderea pe care mi-ati acordat-o astazi! Echipa…

- Ciprian Ciucu este noul presedinte al PNL Bucuresti, el fiind votat de 498 dintre delegatii la conferinta de alegeri desfasurata sâmbata, la Sala Polivalenta, învingând-o pe contracandidata sa, Violeta Alexandru. ”Încrederea dumneavoastra ma responsabilizeaza și mai mult”,…

- Premierul Florin Citu a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia Zilei Independentei Statelor Unite ale Americii. "Felicitari cu ocazia celei de-a 245-a aniversari a Zilei Independentei unei mari natiuni, unui partener strategic si tuturor prietenilor mei americani. Un 4 Iulie fericit!", se…

- Vlad Voiculescu i-a reamintit lui Florin Cîtu ca la alegerile din 2016 PNL a avut candidati proprii si a refuzat orice colaborare cu USR. Liderul USR PLUS Bucuresti a adaugat ca nu îl intereseaza lupta interna pentru sefia PNL, însa discursul premierului nu tine cont de interesul public…

- Premierul Florin Cițu a scris un mesaj pe Facebook dupa ce la București s-a inregistrat prima zi fara persoane infectate cu COVID 19. „Vaccinarea este singura soluție pentru a depași pandemia. It is that...

- „Am platit zilele trecute ajutorul pentru nou-nascuti, pentru mai multe luni restante. In acest moment, avem restante la ajutorul pentru nou-nascuti si ajutorul pentru femei insarcinate pe lunile martie, aprilie si mai. Reusim sa insanatosim bugetul in ritmul pe care ni-l permit incasarile si pana la…

- Deputatul PNL, Maria Gabriela Horga, susține intr-o postare pe pagina personala de Facebook ca incasarile record la Bugetul de stat vin din gradul mare de conformare voluntara de care au dat dovada romanii in acest an. Ea susține ca aceasta este rodul increderii in politicile guvernamentale:…

- UPDATE: Surse politice au precizat ca la intalnire vor participa Vlad Voiculescu, Cosmin Smighelschi, Horia Tomescu (USR PLUS), Violeta Alexandru, Stelian Bujduveanu, Diana Mardarovici (PNL), dar si Sebastian Moise si Andrei Ionescu (PMP). Intalnirea liderilor politici va avea loc online. STIRE INITIALA:…