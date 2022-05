Ciprian Ciucu: „Nimeni nu vorbește” Ciprian Ciucu, Primarul Sectorului 6 și președintele PNL București, a vorbit vineri despre motivele pentru care multe investiții din Capitala bat pasul pe loc și „sunt zone in care Bucureștiul nu arata cum ar trebui”. „Eu sunt primar al Sectorului 6 și ar trebui sa-mi vad de sectorul meu și sa nu apreciez ce fac alți primari, dar daca merg prin București, pe Magheru sau prin Piața Victoriei sau chiar aici, pe Calea Victoriei, și vad ca un bolard e cazut de doua saptamani, am o problema. Ca la mine daca e un bolard cazut mai mult de 48 de ore, iau foc, ca am facut un sistem, așa incat Poliția Locala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

