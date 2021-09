Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul suspectat ca si-a ucis cu sange rece sotia a fost prins dupa patru zile de cautari, in Capitala. Nicusor Valentin Faur, sotul educatoarei ucise in propria casa, a fost gasit, luni, de polițiști la cinci kilometri de locul crimei, in sectorul 2 al Capitalei. Acesta se ascunsese intr-un service…

- Ludovic Orban și Florin Cițu se bat pe cea mai mare organizație din țara. Liberalii din Bucuresti isi aleg, sambata, conducerea, iar pentru functia de presedinte candideaza actualul lider al PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, si primarul Sectorului 6, liderul liberalilor din sector, Ciprian Ciucu. PNL…

- Peste o mie de blocuri din Capitala, in special in sectoarele 2 și 3, nu au apa calda din cauza reviziilor. In luna ianuarie, primarul general Nicușor Dan anunța ca zeci de blocuri din sectoarele 1, 2, 4, 5 si 6 ale Capitalei au ramas fara caldura si apa calda din cauza unor avarii, dar […] The post…

- Avocatul Adrian Cuculis ii scrie pe Facebook primarului Nicușor Dan. Vadit indignat de aparițiile tot mai dese ale șobolanilor in Capitala, avocatul a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj in care il anunța pe primarul general ca intenționeaza sa il dea in judecata pentru dezinsecția facuta “la mișto”…

- Vlad Voiculescu, proaspat ales presedinte al Filialei USR-PLUS Bucuresti, a afirmat, intr-un interviu acordat Epoch Times, ca nu este multumit de ritmul reformelor si ca el crede ca daca Guvernul Citu nu livreaza promisiunile asumate in programul de guvernare, “va trebui sa avem o alta echipa executiva”.…

- Primarul sectorului 6 a schimbat criteriile de acordare a burselor de merit și de excelența pentru toți elevii din școlile și liceele de pe raza sectorului, dar a și taiat din sume, deși sectorul 6 era, oricum, printre codașele Capitalei la sumele acordate pentru bursele școlare. Ciprian Ciucu a anunțat…

- USR PLUS a demarat alegerile interne in interiorul formațiunii, in vederea congresului care va avea la cateva zile distanța de cel al PNL, de la sfarșitul lunii septembrie. USR PLUS și-a desemnat caștigatorii sectoarelor din București, marți, prefectul Alin Stoica fiind noul șef al formațiunii pe sectorul…

- Suporterii Macedoniei de Nord au facut spectacol, joi, in Centrul Vechi al Capitalei, inaintea meciului disputat, la București, pe Arena Naționala, de Macedonia de Nord cu Ucraina, in cadrul grupelor turneului final EURO 2020. Oamenii au cantat și au transmis incurajari echipei cu puțin timp inainte…