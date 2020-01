Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat astazi, la inceputul ședinței de Guvern, ca Executivul isi va angaja raspunderea in Parlament pe alegerea primarilor in doua tururi. Masura a creat deja nemulțumire in cadrul opoziției parlamentare, PSD anunțand ca va trimite scrisori tuturor ambasadelor și oficialilor…

- Ziarul Unirea Mircea Trifu – Radiografie a ultimilor doi ani in ceea ce privește acțiunile ca și consilier local: “Impreuna cu albaiulienii, impotriva mafiei locale!” Mircea Trifu – Radiografie a ultimilor doi ani in ceea ce privește acțiunile ca și consilier local: “Impreuna cu albaiulienii, impotriva…

- Jocurile politice pentru promovarea sau, dupa caz, blocarea alegerilor locale in doua tururi se complica. PSD și UDMR par hotarate sa depuna moțiune de cenzura daca Guvernul iți va asuma raspunderea pe proiect, insa Pro Romania nu este dispusa sa susțina demersul. In tabara promotorilor acestei inițiative,…

- Liderul deputaților UDMR, Korodi Attila, a declarat, pentru publicatia de limba maghiara maszol.ro, ca maghiarii va vota in favoarea unei moțiuni de cenzura inițiate de catre PSD daca Guvernul Orban isi va angaja raspunderea sau va adopta o ordonanta de urgenta pentru introducea votului in doua tururi…

- Dupa turul 2 al Alegerilor Prezidențiale 2019, in care cetațenii și-au ales președintele pentru urmatorii cinci ani, in persoana lui Klaus Iohannis, noile alegeri vor fi cele locale. Urmatoarele alegeri in Romania ar urma sa aiba loc pe 7 iunie 2020, cand romanii vor ieși la urne pentru a-și alege primarul.

- Alianta USR PLUS solicita presedintelui Klaus Iohannis si PNL ca alegerile locale in doua tururi sa devina realitate, a declarat, vineri, presedintele USR, Dan Barna, precizand ca va avea saptamana viitoare o intalnire cu premierul Ludovic Orban pe aceasta tema."Miza este una foarte clara,…

- Alianta USR PLUS solicita presedintelui Klaus Iohannis si PNL ca alegerile locale in doua tururi sa devina realitate, a declarat, vineri, presedintele USR Dan Barna, precizand ca va avea saptamana viitoare o intalnire cu premierul Ludovic Orban pe aceasta tema. "Miza este una foarte clara,…

- Societatea de termoficare Colterm continua sa fie locul preferat pentru a fi angajate tot felul de persoane care mai de care certate cu legea. Ultimul care a fost angajat ca și consilier economic al directorul general Emil Șerpe este nimeni altul decat Gheorghe Nița, fost angajat al Garzii Financiare…