Ciprian Ciucu, campionul rezultatelor din București Alegeri locale 2024 Ciprian Ciucu a caștigat un nou mandat de primar al Sectorului 6 cu 71% din voturi, arata datele datele exit poll-ului Curs Avangarde. Rezultatele la alegerile pentru Sectorul 6: Ciprian Ciucu – 71%Ana Mihaela Ștefan (ADU) – 13%Monica Iagar – 6%Daniel Tulugea – 3%Ana-Maria Cristina Bordianu – 2%Bogdan Daniel Pintileasa – 2%Valentin Florea – 2% Ciprian Ciucu este nascut pe 16 martie 1978, este casatorit, are un copil. Inainte de a fi primarul Sectorului 6, in 2019-2020, a fost președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Inainte de asta a lucrat aproape 10 ani ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Republicii Muntenegru, Filip Ivanovic, a facut o vizita la Școala Naționala de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București. Vizita la SNSPA s-a desfașurat in ziua de luni, 3 iunie 2024. Ministrul Ivanovic a susținut o prelegere cu tema “Montenegro and the European…

- Adjunctul directorului Serviciului Roman de Informatii, general-locotenent Cristian Bizadea, se pensioneaza incepand cu data de 1 iunie, a transmis Biroul de presa al SRI. Potrivit biografiei de pe site-ul Serviciului Roman de Informatii, anterior numirii, Bizadea a ocupat pozitia de sef al Cabinetului…

- Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) a anuntat, vineri, ca va demara, in contextul anului electoral, un amplu proces de cercetare pe teme aflate in dezbaterea publica. Remus Pricopie a afirmat ca sondajele online sunt o arma cu care politicienii influențeaza opinia publica.

- In contextul acestui an electoral, Școala Naționala de Studii Politice și Administrative (SNSPA), prin Departamentul de Sociologie din cadrul Facultații de Științe Politice, va demara un amplu proces de cercetare, legat de teme relevante, aflate in dezbaterea publica, precum cultura democratica a populației,…

- Scriitorul și istoricul Stelian Tanase lanseaza noul sau roman, „Dincolo nu e nimeni”, la Muzeul Național de Arta al Romaniei, luni, 15 aprilie, de la 18.00.„Dincolo nu e nimeni” e ultimul roman publicat de cunoscutul intelectual la Editura Corint. La evenimentul organizat la Muzeul Național de Arta…

- Gabriel Andreescu – activist pentru drepturile omului și specialist in domeniul științelor politice, disident anticomunist care s-a opus deschis lui Ceaușescu și regimului sau autoritar – s-a nascut la 8 aprilie 1952 la Buzau. In prezent este profesor la Facultatea de Științe Politice a Școlii Naționale…

- Admiterea 2024 la programele de studii universitare de licenta organizate de Facultatea de Administratie Publica, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice si Facultatea de Management din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative se va realiza pe baza mediei examenului de Bacalaureat,…