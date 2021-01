Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat la RFI ca se simte „extraordinar de frustrat” sa vada cum trece timpul și nu se poate apuca de anumite proiecte, pentru ca nu exista o comunicare cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Liberalul a precizat ca are mare incredere in acesta, dar…

- Ciprian Ciucu, Primarul Sectorului 6, s-a plans public ca Primarul Capitalei, Nicușor Dan, nu ii raspunde la telefon. Un cetațean al sectorului pe care il administreaza, i-a transmis pe Facebook ca ar trebui sa gaseasca impreuna cu primarul general soluții pentru lucrarile din Prelungirea Ghencea. In…

- Presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, aduce clarificari, luni seara, la decizia de a renunta la mandatul de consilier general si la functia de viceprimar. ”Cand cel alaturi de care ai candidat nu iti raspunde la telefon nu e chiar un semn bun”, afirma Voiculescu, prcizand ca-i doreste succes…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca a avut o intalnire cu toți primarii sectoarelor din București. El susține ca au cazut de acord ca in acest mandat sa se ințeleaga, totul pentru a rezolva problemele bucureștenilor. Citește și: Ce a transmis criminalul in serie Zodiac in scrisorile…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat ca a votat pentru un guvern care sa sprijine proiectele de investitii din Bucuresti, subliniind importanta stabilitatii politice in urmatorii patru ani, potrivit Agerpres. "Eu am votat in primul rand pentru acel Guvern care poate sa sprijine primarii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, sambata, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, printre temele abordate regasindu-se termoficarea, traficul, gestionarea deseurilor, poluarea. "O discutie foarte buna, aplicata. Domnul primar general mi-a prezentat…

- Premierul Ludovic Orban i-a transmis joi primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, ca asteapta un audit ''serios'' la PMB, adaugand ca, din analizele efectuate de la nivel guvernamental, situatia financiara a Bucurestiului este "foarte proasta". "Astept un audit serios la Primaria…