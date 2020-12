Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, acuza ca institutia ”a fost jefuita” in ultimii ani si anunta ca saptamana viitoare va publica toate contractele de achizitii ale fostei conduceri. Ciucu afirma ca s-au cumparat doar martisoare in valoare de 20.000 de euro, anunța news.ro. ”Primaria Sectorului…

- Candidata USR PLUS la Primaria Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, a chemat poliția la Biroul Electoral. Ea acuza o tentativa de frauda electorala.„Iata ce avem in sediul Direcției de Salubrizare și Investiții situat in Complexul din piața Mureș, un etaj deasupra Biroului Electoral…

- Gabriel Mutu (PSD), le-a mulțumit bucureștenilor din Sectorul 6 și a prezentat realizarile pe care le-a avut in cei patru ani de mandat in care a condus primaria de sector. Social-democratul i-a urat succes lui Ciprian Ciucu, noul primar și i-a transmis sa aiba „putere de munca”. „Dragii mei, Va multumesc…

- Libertatea va invita sa urmariți, astazi, de la ora 14:00, ultima ediție a emisiunii “Eu contez, eu votez”, inainte de alegerile locale. Invitatul nostru va fi Ciprian Ciucu, candidatul PNL USR PLUS la Primaria Sectorului 6. Contracandidatul sau, Gabriel Mutu, primarul PSD in funcție, a refuzat confruntarea.…

- Continua dezbaterile Libertatea dedicate alegerilor locale „Eu contez, eu votez”. Maine, la ora 15.30, va invitam sa fiți alaturi de noi pentru a urmari live un interviu electoral cu Adrian Moraru, candidatul PNL USR PLUS la Primaria Sectorului 3. Libertatea a lansat invitații acum trei saptamani atat…

- Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a transmis un mesaj pe Facebook, dupa ce a aflat ca un membru al echipei de campanie a contracandidatului sau, Ciprian Ciucu, are coronavirus."Am aflat, cu parere de rau, ca un membru al echipei de campanie a domnului Ciucu este infectat cu noul coronavirus.…

- Ciprian Ciucu, candidat sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Sectorului 6, anunta suspendarea actiunilor electorale cu interactiune umana directa, dupa ce o persoana angajata in echipa sa de campanie a fost infectata cu SARS-CoV-2. “In acest moment suspend toate actiunile de campanie cu interactiune…

- Ciprian Ciucu, candidat sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Sectorului 6, anunta suspendarea actiunilor electorale cu interactiune umana directa, dupa ce o persoana angajata in echipa sa de campanie a fost infectata cu SARS-CoV-2. “In acest moment suspend toate actiunile de campanie cu interactiune…