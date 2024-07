Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta in prezent cu o problema din cauza numarului mare de urși, a afirmat premierul Marcel Ciolacu vineri. Dupa adoptarea proiectului de lege in Camera Deputaților, ministrul Mediului va detalia pașii urmatori pentru a menține aceste animale departe de zonele turistice, potrivit Agerpres.…

- Centralele de apartament raman in uz! Clarificari esențiale pentru locatarii din blocuri, oferite de Camera Deputaților. Legea a fost interpretata greșit. Camera Deputaților a clarificat recent situația centralelor de apartament, in urma zvonurilor ca acestea ar putea fi interzise in Romania. Iata trei…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj dur cancelarului austriac Karl Nehammer, dupa ce extrema dreapta a caștigat alegerile in Austria. Ciolacu a subliniat ca blocarea aderarii Romaniei la Schengen de catre Nehammer nu a adus niciun beneficiu electoral Austriei, care a pierdut alegerile,…

- Preocuparea pentru o justiție eficienta, in slujba cetațenilor, este constanta pentru reprezentanții PNL in Parlament și in Guvern. „Țin sa o felicit pe colega mea, ministra justiției Alina Gorghiu , pentru ca astazi, alaturi de președintele Uniunii Naționale a Barourilor din Romania, Traian Briciu…

- Suprafata padurilor din Romania a crescut cu 3.159 ha in 2023 fata de anul 2022, la 6.459.925 hectare, arata datele Institutului National de Statistica (INS). ”In anul 2023 suprafata padurilor a crescut cu 3.159 ha fata de anul 2022. Masa lemnoasa recoltata a scazut cu 5,3%, in anul 2023 fata de anul…

- Consiliul Concurentei sustine proiectul de modificare a Legii RCA initiat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), care se afla depus la Parlament, și va veni, in aceasta saptamana, cu o pozitie referitoare la fiecare amendament, a declarat presedintele autoritatii, Bogdan Chiritoiu, la Sinaia.…

- Modificarile legislative au fost publicate oficial pe 8 mai, fiind adoptate de Parlament pe 13 iunie 2023, dar supuse unei reexaminari la cererea Președinției. The post MODIFICARILE LEGII CIRCULAȚIEI Condiții noi pentru posesorii de permise categoria B in privința motocicletelor first appeared on Informatia…

- Camera Deputaților a respins un proiect de lege menit sa extinda controlul asupra activitații serviciilor secrete in Romania. Propunerea legislativa, inițiata de deputatul neafiliat Tudor Benga, a fost blocata in plenul de marți, cu majoritatea PSD și PNL votand impotriva acesteia. Nici nu ne așteptam…