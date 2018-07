Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut un critic literar de valoare. Salajeanul Dumitru Micu a trecut la cele vesnice duminica, 17 iunie, la varsta de 89 de ani. Dumitru Micu s-a nascut in 8 noiembrie 1928, in localitatea Birsa, judetul Salaj, a absolvit Facultatea de Filologie din București (1952) si a obținut doctoratul…

- Accident cumplit intre un autobuz si un automobil! Un tanar a murit, iar alti doi sunt in stare grava.foto Un tanar a murit, iar alti doi au fost grav raniti intr-un accident produs pe un drum din Schitu Golesti, judetul Arges, conform observator.tv. Un autoturism in care se aflau trei oameni si care…

- Un tanar a murit si alti doi au fost raniti grav, miercuri, in localitatea Schitu Golesti, dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu un autobuz fara pasageri.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, accidentul s-a produs pe DN 73, la fata locului…

- Echipa de volei-fete a Colegiului Național „Coriolan Brediceanu” din Lugoj a participat, in perioada 3-6 mai, la faza finala a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar – volei liceu, desfașurata la Baia-Mare. La competitie au participat opt echipe, calificate in urma fazelor…

- Profesorul universitar, criticul si istoricul literar Ion Dodu Balan s-a stins din viata duminica, 6 mai, 2018.Nascut la 5 octombrie 1929, in judetul Hunedoara, Ion Dodu Balan si-a desfasurat cea mai mare parte a carierei universitare in cadrul Facultatii de Filologie a Universitatii din Bucuresti…

- Filiala Constanta a Uniunii Scriitorilor si a ales in acest weekend presedintele si Comitetul Director.Criticul literar, scriitorul si eseistul Angelo Mitchievici, conferentiar doctor la Catedra de Filologie romana, limbi clasice si balcanice Facultatea de Litere, Universitatea "Ovidiusldquo; din Constanta,…

- A urmat cursurile Colegiului ''Sf. Sava'', apoi a studiat la Facultatea de Istorie din Bucuresti, luandu-si licenta in anul 1955 si apoi doctoratul in istorie. In anul 1968 a obtinut titlul stiintific de doctor in istorie. A fost profesor la Universitatea de Arta, Sectia Istoria si Teoria Artei-Muzeografie…

- Vintila Mihailescu, cel mai cunoscut antropolog roman, vine saptamana viitoare la Iasi pentru a sustine conferinta cu numele „Corpul cultural". Evenimentul va avea loc joi, 26 aprilie 2018, de la ora 14, in Aula „George Emil Palade" de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" (UMF)…