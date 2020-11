Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Bogdan, candidat PNL Timiș pentru Camera Deputaților, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente evenimente de pe scena politica locala și naționala, dar și despre alegerile parlamentare programate…

- Traseul politic al lui Lucian Micu, actualul manager al Spitalului Județean de Urgența din Piatra Neamț, a fost unul frecvent intalnit in Romania: a vibrat de interese și a fost insoțit de controverse. Micu a fost, pe rand, om de baza in organizațiile din județul Neamț ale PSD, UNPR și PNL, ca intr-un…

- Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, Mihail Neamtu a explicat de ce candideaza pe liste in Timis la alegerile parlamentare din decembrie. Presedintele interimar al PMP Timis a vorbit si despre viziunea unei regiuni administrative istorice Banat care sa cuprinda doar doua judete. „Am foarte multe cu…

- La PRESSALERT LIVE, aseara, au fost invitați doi tineri politicieni din Timișoara, care doresc sa faca parte din Parlamentul Romaniei. Adrian Cionca are 31 de ani, este un tanar antreprenor plasat pe locul 3 pe lista de la Camera Deputaților de catre PSD. De asemenea, Raul Trifan, care are 35 de ani,…

- In aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE au fost invitați doi tineri politicieni din Timișoara, care doresc sa faca parte din Parlamentul Romaniei. Adrian Cionca are 31 de ani, este un tanar antreprenor plasat de PSD Timiș pe poziția a treia in lista de candidați pentru Camera Deputaților. De…

- Medicul Florin Barsașteanu nu mai este liderul organizației PSD Timișoara. Acesta a demisionat, vineri, din fruntea organizației, in urma rezultatelor slabe obținute de partid la alegerile din data de 27 septembrie. In locul sau, a fost numit interimar consilierul județean Mihai Ritivoiu. Invitat zilele…

- In iunie la Camera Deputaților era depus un proiect de lege ce trebuia sa aprobe Ordonanta de Urgenta a Guvernului. Aceste acte normative au fost emise in contextul situatiei determinate de raspandirea coronavirusului. Astazi Klaus Iohannis a promulgat forma finala a acestui proiect. Legea promulgata…

- Invitat in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE, Daniel Dragan, candidatul PNL pentru funcția de primar al comunei timișene Parța, a vorbit despre problemele cu care se confrunta localitatea, dar și despre cum a ajuns la hotararea de a candida pentru postul de edil-șef. „Am o oarecare experiența…