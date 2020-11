Stiri pe aceeasi tema

- Radu Negrila, candidat PMP Timiș pentru Senatul Romaniei, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente evenimente despre scena politica romaneasca și nu numai, dar și despre alegerie parlamentare de la inceputul…

- Candidat PMP Timis la Camera Deputaților, Mihail Neamtu nu a ezitat sa-si atace agresiv adversarii politici. Conservatorul i-a luat in vizor la emisiunea PRESSALERT LIVE si pe useristi, liberali și pesediști. „Nu ati auzit de acesti consilieri USR, care nu au mai pus mana pe Biblie ca sa-si ia un angajament…

- Recunosc, am fost invatat cu competitia de mic si toate proiectele in care ma implic le privesc ca pe niste concursuri pe care trebuie sa le castig. Asa a fost si in sport, si in activitatea ulterioara. Am fost primul campion profesionist al Romaniei, o mandrie pentru mine. In prezent, ma aflu la al…

- Raoul Trifan, candidat aflat pe prima poziție in lista USR PLUS Timiș pentru Senat, și Adrian Cionca, poziția a treia pe lista PSD Timiș pentru Camera Deputaților, vor fi prezenți in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre „schimbarea de…

- Alfred Simonis, președintele PSD Timiș și candidat pentru Camera Deputaților, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente schimbari de pe scena politica locala, dar și despre alegerile parlamentare programate…

- Presedintele Pro Romania a anuntat la PRESSALERT LIVE ca ieri filiala Timis a partidului a depus candidaturile la alegerile parlamentare si ca Titu Bojin, in ciuda insistentelor acestuia dupa fuziunea cu ALDE, nu se regaseste pe lista. Roxana Iliescu a spus ca Adrian Pau e pe locul 1 pe lista formatiunii…

- Andras Molnar este cel care va deschide lista UDMR Timiș pentru Camera Deputaților, la alegerile care sunt programate sa aiba loc in 6 decembrie. „Promit ca voi fi avocatul banațenilor la București, și ca voi face ceea ce fac de 12 ani - sa apar interesele oamenilor!", a spus tanarul avocat Andras Molnar.

- Președintele filialei Timiș a PSD și liderul grupului social-democrat din Camera Deputaților, Alfred Simonis, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre cele mai recente evenimente din politica locala și naționala, dar și…