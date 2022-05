Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby U 17 a Liceului cu Program Sportiv Suceava a reușit sa caștige finala mica a campionatului național dupa ce s-a impus duminica, pe stadionul Arcul de Triumf din Capitala, cu scorul de 55-17, in fața echipei CSU Sacele Brașov.Elevii lui Codrin Prorociuc, ajutat de Andrei ...

- Sebastian Vettel (34 ani), cvadruplu campion mondial in Formula 1, a avut parte de sezoane modeste in ultimii ani, iar criticile la adresa sa au inceput sa apara. Dupa ce in 2021 a terminat pe locul 12 in clasament, cu doar 43 de puncte, germanul are parte de un sezon dificil și in 2022. ...

- Adrian Farkas, multiplu campion național și județean la pescuit, este noul președinte al Clubului Pescarilor din cadrul Asociației Județene a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi Salaj. Adrian Farkas o inlocuiește pe Veronica Ispas, cea care a coordonat Clubul Pescarilor in ultimii zece ani și care a…

- Echipa de robotica ”Xeo”, formata din elevi ai Colegiului National “Horea, Closca si Crisan” Alba Iulia a ocupat locul 1 la comperitia regionala de la Cluj si va participa la etapa nationala a competitiei.

- In acest weekend, la Izvorani, a avut loc Campionatul național de sambo pentru juniori și tineret. Aceasta a fost și prima competiție a anului 2022. Citește și: CS Mioveni invinsa de UTA Arad cu scorul de 2-1 La aceasta competiție au fost prezenți și sportivii de specialitate de la Clubul Sportiv Municipal…

- Gradinița și școala din Maxenu, in colaborare cu IPJ Buzau, au continuat tradiția organizarii concursului de educatie rutiera “Alege viata, circuland corect”, ajuns la a șaptea ediție. Competiția s-a desfașurat in cadrul proiectului educational „Sa circulam corect!”. Peste 700 de lucrari, realizate…

- Juniorul 1 Albert Margaritescu a devenit campion national la toate categoriile de varsta pana la seniori. Tanarul halterofil e un alt exemplu ca, in sport, aschia nu sare departe de trunchi. Tatal sau, Adrian Margaritescu, care il si pregateste alaturi de Mircea Rosu , a fost un halterofil de valoare,…

