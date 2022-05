Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov este un diplomat foarte abil, iar declarația sa cu care a șocat recent - ca Hitler ar fi fost evreu și ca cei mai mari antisemiți sunt chiar evreii inșiși - nu este deloc intamplatoare, ci este un mesaj intenționat adresat Israelului, care a facut ceva ce a deranjat…

- Rusia nu cauta sa termine ”operațiunile militare” din Ucraina la 9 mai, sarbatorita ca Ziua Victoriei, a afirmat duminica ministrul sau de externe, Serghei Lavrov. Mai mulți analiști occidentali estimau o posibila incheiere a conflictului la acea data, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Militarii…

- Cele 1,02 milioane includ 120.000 de straini si persoane evacuate din regiunile separatiste din Ucraina sustinute de rusi, asa-numitele republici populare Donetk si Lugansk, carora Rusia le-a recunoscut independenta chiar inaintea inceperii invaziei, informeaza Reuters.Potrivit datelor ONU, peste 5,4…

- Rusia a asigurat luni ca vrea sa continue negocierile de pace cu Ucraina, avertizand asupra pericolului "real" ca acest conflict sa degenereze in al Treilea Razboi Mondial, a doua zi dupa vizita ministrilor americani la Kiev. In timp ce armata rusa afirma ca a lovit luni in jur de 100 de tinte in Ucraina,…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat Statele Unite ca incearca sa impiedice negocierile dintre Moscova și Kiev, menite sa puna capat conflictului militar intrat in cea de-a 28-a zi.

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, i-a propus, luni, presedintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea diplomatica in eforturile sale de a obtine garantii de securitate din partea Occidentului, transmit Reuters si AFP. Lavrov i-a spus lui Putin ca Statele Unite au inaintat…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat Washingtonul ca duce o „campanie de propaganda” despre posibila agresiune rusa, în timpul convorbirii telefonice avute sâmbata cu secretarul de stat american Antony Blinken, a informat MAE rus.„Campania de propaganda…