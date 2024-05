Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Externe Adrian Cioroianu a declarat, joi, la Targu Mures, ca nu crede ca exista vreo tara in interiorul Uniunii Europene care sa-si doreasca razboiul, dar ca drumul spre pace este problema si trebuie definiti bine termenii despre ce inseamna aceasta pace in viziunea statelor membre.

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat, la Targu Mures, ca Ungaria ramane pe pozitia sa de a nu sustine „nicio masura care ar creste pericolul de escaladare a conflictului” din Ucraina. El spune ca razboiul din Ucraina „nu este razboiul nostru” și ca sancțiunile UE impuse Moscovei au…

- Capitalele europene au respins cererile Kievului de a trimite sistemele lor de aparare aeriana in Ucraina. Problema este ca presiunile lui Volodimir Zelenski devin poveri pentru complexul militar al Uniunii Europene. Ucraina are nevoie urgenta de provizii de aparare antiaeriana pentru a se proteja…

- Candidat la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, ii raspunde dur liderului PSD, Marcel Ciolacu, cel care a spus ca dupa ce se risipește fumul gratarelor, in urma lui Piedone nu mai ramane nimic. Piedone ii transmite lui Ciolacu ca fumul gratarelor din 9 iunie il vor impiedica sa mai ajunga…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident produs, marti dupa-amiaza, pe DN 13 - drumul european 60 -, in judetul Mures, unde doua autoturisme s-au ciocnit violent, unul dintre ele rasturnandu-se. Una dintre victime este in stare grava. Traficul in zona se desfasoara alternativ.Accidentul a avut…

- Cu 4% a scazut industria Romaniei in ianuarie 2024 fata de ianuarie 2023, cand scadea, de asemenea, cu 5,4% fata de aceeasi luna din anul precedent, relateaza Ziarul Financiar, citat de Mediafax. Productia industriala a Romaniei a scazut in ianuarie 2024, prin comparatie cu ianuarie 2024, arata cele…

- Investitorii in obligațiuni ii indeamna pe liderii Uniunii Europene sa nu se certe, ci sa iși uneasca forțele in ceea ce privește cheltuielile de aparare și sa faca programul de emisie de obligațiuni permanent.