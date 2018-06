Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a spus marti ca ii multumeste lui Dumnezeu ca institutia pe care o conduce nu are nicio atributie in privinta deciziei CCR referitoare la revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. "In primul rand, pastrez rezerva de a comenta pana nu vad care este motivarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat, miercuri, ca exista conflict intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Votul judecatorilor Curtii Constitutionale in cazul deciziei privind refuzul revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost de 6 la 3, potrivit…

- Privilegii pentru Victor Ciorbea. Deputatii din comisia juridica au adoptat un amendament care va permite Avocatului Poporului sa-si cumuleze atat indemnizatia, cat si pensia speciala, atat timp cat este in timpul mandatului. Asta inseamna ca Victor Ciorbea ar urma sa primeasca peste 36.000 de lei pe…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a comunicat faptul ca urmatoarea misiune de evaluare din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare va avea loc in perioada 25 – 27 iunie 2018, se arata intr-o adresa emisa de Ministerul Justitiei catre seful Senatului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu.Citeste…

- Demersuri accelerate in Parlamentul Romaniei. Avocatul Poporului si adjunctii sai vor beneficia de pensii speciale. Romania Tv anunta ca proiectul de lege se afla acum in dezbatere la Camera Deputatilor.Citeste si: FIERBINTE Intanire cu scantei intre Valeriu Steriu si Liviu Dragnea, in biroul…

- Romania si Franta impartasesc acelasi spirit in abordarea problemelor juridice si a institutiilor statului, a declarat, joi, Avocatul Poporului, Victor Ciorbea. "O lunga traditie in domeniul relatiilor juridice ne leaga pe noi de Franta, de Belgia si, in general, de toate tarile francofone (...). Prima…

- Dupa protestul omului de afaceri Liviu Luca, care privea tratamentul degradant la care a fost supus in Penitenciarul Ploiești, Avocatul Poporului, Victor Ciorbea a intervenit in acest scandal. Astfel, Administrația Naționala a Penitenciarului a primit o solicitare formulata de Ciorbea, prin care cere…

- CHIȘINAU, 19 mart – Sputnik. Premierul Pavel Filip a declarat luni, 19 martie, ca Partidul Democrat a examinat mai multe candidaturi pentru funcția de ministru al Justiției. Funcția de ministru al Justiției a ramas vacanta dupa ce Alexandru Tanase și-a anunțat, la 12 martie, demisia…