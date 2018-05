Stiri pe aceeasi tema

- Servere și materiale de propaganda ale teroriștilor ISIS au fost confiscate in Romania, ca parte a unei ample operațiuni anti-jihadiste la nivel european. Europol a anunțat ca au fost confiscate servere in Olanda, Canada si Statele Unite si materiale digitale in Romania, Bulgaria, Franta, Belgia si…

- Romania se afla pe locul 3 in Uniunea Europeana la independenta energetica, cu 22,3%, dupa Estonia care detine o pondere de 6,8% si Danemarca 13,9%, potrivit estimarilor publicate de Eurostat, biroul de statistica al Comisiei Europene. La polul opus al scalei, cele mai mari rate de dependenta energetica…

- Roxana Vataselu a devenit cel mai tanar roman angajat al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) din Viena, dupa ce a depus peste 300 de aplicatii online, a trecut cu brio 50 de interviuri de angajare si a sustinut alte 30 de teste de cultura generala si aptitudini, depasind sute de mii de alti candidati…

- Cu toate ca inca analizeaza posibilitatea de a ataca ”revoluția fiscala” inceputa de Guvern, la Curtea Constituționala, Avocatul Poporului da vina pe sindicaliști ca nu i-au furnizat toate informațiile ”concrete” privind impactul și efectele transferului contribuțiilor la angajat, a menționat instituția,…

- Institutia condusa de catre Victor Ciorbea este singura abilitata din Romania sa atace ordonante de urgenta la CCR. Atat opozitia, cat si sindicatele au cerut Avocatului Poporului sa atace transferul contributiilor la angajat inca de la finele anului trecut, cand masura inca nu intrase in vigoare. Modificarile…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa respecte Constitutia, afirmand ca Iohannis trebuie sa citeasca cu foarte multa atentie raportul ministrului Justitiei.…

- Romania se afla in grupul tarilor care, in perioada 1995 - 2017, au ajustat pachetul de beneficii pentru actualii pensionari, pentru a reduce costurile fiscale, alaturi de Belgia, Italia sau Japonia, pe fondul perspectivelor negative privind natalitatea, reiese dintr-un studiu publicat recent de…