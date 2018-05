Doina Cornea poate ar fi meritat un titlu de erou in viata, se arata in mesajul Avocatului Poporului (AP), Victor Ciorbea, care a fost postat, vineri, pe pagina de Facebook a institutiei. "I s-a spus Doamna de Fier a rezistentei romanesti anticomuniste. Poate ar fi meritat un titlu de erou in viata. Pentru ca simplitatea avea un nume, i-am spus simplu Doina Cornea. Acum, la trecerea in lumea celor drepti, ne rugam pentru vesnica odihna. Dumnezeu s-o ierte!", a transmis Victor Ciorbea. Disidenta anticomunista Doina Cornea a murit, in cursul noptii de joi spre vineri, in locuinta sa, la varsta de…