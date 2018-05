Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 21 mai, sunt praznuiți Sfinții Constantin și Elena. Rugaciunea catre Sfinții Constantin și Elena este foarte puternica, reface casnicii in prag sa se destrame, impaca soții și readuce armonia in familie. Rugaciunea catre Sfinții Constantin și Elena „Sfintilor Imparati Constantin si Elena,…

- Sarbatoarea Sfinților Imparați Constantin și Elena care se celebreaza anual la data de 21 mai este una dintre cele mai mari sarbatori creștine a bisericii ortodoxe. In ziua de 21 mai, la pomenirea Sfintilor Imparati Constantin si Elena, in calendarul popular intalnim o sarbatoare dedicata pasarilor…

- In ziua premergatoare luptei cu Maxențiu, in anul 312 d.H., imparatul Constantin a vazut pe cer o cruce luminoasa și o inscripție: ”In hoc signum vinces” (”Prin acest semn vei birui”). In noaptea care a urmat, imparatul a avut un vis, in care Hristos l-a indemnat sa insemneze cu crucea toate steagurile…

- Credinciosii ortodocsi ii sarbatoresc in data de 21 mai pe Sfintii Imparati Constantin si Elena. De numele acestora se leaga Edictul de la Milan, prin care crestinii au devenit tolerati in Imperiul Roman, primul Sinod Ecumenic si gasirea Sfintei Cruci pe care a fost rastignit Iisus. Cei doi sfinti sunt…

- In weekendul de dinaintea praznuirii „Sfinților Imparați Constantin și Elena”, pe 19 și 20 mai, la Negrileasa, in comuna Bucium, va avea loc tradiționala „Sarbatoare a narciselor”, iar acum se lucreaza la programul manifestarilor din cele doua zile, ne-a confirmat primarul Cornel Napau. Sambata, 19…

- Magistrații Inaltei Curti de Casație și Justiție au admis, luni, recursul declarat de parata Nestea Antoneta – Elena, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Calarasi, impotriva Hotararii nr.8P din 28 iunie a 2017, pronuntata de Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului…

- Numele imparatului Constantin cel Mare 306 337 , pe care Biserica Ortodoxa il considera "intocmai cu apostoliildquo;, se identifica cu faimosul Edict de Milan, emis in anul 313, prin care se punea capat persecutiilor asupra crestinilor. Insa Constantin cel Mare este si patronul spiritual si protectorul…

- Igor Vostrikov, un om de afaceri de succes, casatorit si cu trei copii, a declarat ca „nu mai are nimic de pierdut” si se va lupta pentru justitie, dupa ce si-a pierdut cinci rude in incendiul de la centrul comercial din Kemerovo, scrie RT conform News.ro . Vostrikov isi aduce aminte ca sotia sa, Elena,…