CIORBA DE MIEL: Reţetă cu smântână şi tarhon a la Horia Varlan PASTE 2018. Pentru a face o ciorba de miel delicioasa, Horia Varlan se foloseste de un truc deosebit. Inainte de a prepara ciorba de miel pentru Paste, e bine sa opariti carnea, fie ca e vorba de cap, de piept sau de gat. Se pune carnea in apa fierbinte si se lasa pana da intr-un clocot, apoi se pune la fiert intr-o alta oala, in apa rece. In acest fel, carnea de miel va face un fel de coaja, care nu-i va mai permite sa se intareasca in timpul prepararii. CIORBA DE MIEL, ingrediente: 400 gr de piept si git de miel

o ceapa mare

un morcov mare

o telina mica

o radacina… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

