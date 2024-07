Ciorba de burtă aduce 400.000 de euro/lună Ciorba de burta a dovedit ca se afla in topul preferințelor culinare ale romanilor. La numai o luna de la lansarea fabricii de mancare a Carmolimp, vanzarile la acest sortiment au ajuns la 400.000 de euro! In urma cu o luna, a fost lansata fabrica de mancare a firmei Carmolimp. Aceasta ofera mancare gatita, in […] The post Ciorba de burta aduce 400.000 de euro/luna appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul Ciolacu adopta Hotararea Guvernului privind aprobarea Programului statistic national anual 2024. In anul 2024, prin eforturile INS si ale altor colaboratori, se vor desfașura 136 de cercetari statistice, iar colectarea si centralizarea de date se va face de la un numar de aproximativ 800.000…

- Legendele fotbalului romanesc Rica Raducanu și-a deschis restaurantul, Braseria Sirena, pe litoralul romanesc la Neptun, atragand turiști din toate colțurile cu mancare buna și prețuri prietenoase. Fostul mare portar al Rapidului a ales sa ofere o experiența gastronomica autentica, subliniind ca la…

- Exista soluții pentru a scapa de vecinii galagioși! Iata care sunt sancțiunile prevazute de legea din Romania pentru cei care tulbura liniștea publica. Conviețuirea pașnica la bloc poate redeveni o realitate in curand. Vecinii galagioși pot fi sancționați penal Vecinii zgomotoși pot fi pedepsiți penal,…

- Ministerul Justiției cere, intr-un memorandum adresat Guvernului, majorarea limitelor de credite de bugetare aprobate pe luna iunie 2024 pentru Administrația Naționala a Penitenciarelor și unitațile subordonate acesteia din subordinea Ministerului Justiției. Prin adresa nr. 5/32609/21.05.2024, Ministerul…

- In iunie, zodiile dau lovitura in plan financiar. Inceputul verii vine cu sume impresionante pentru unii nativi, care reușesc sa puna in aplicare planuri vechi, la care doar visau. Astrele se aliniaza in favoarea lor și le aduc o luna plina de surprize. Zodiile care se vor umple de bani in iunie Berbec,…

- In ziua de Paște, romanii au primit un cadou inedit din partea Serviciului Roman de Informații (SRI), care și-a surprins urmaritorii de pe rețelele sociale cu mesaje pline de umor și creativitate. Cu un simț al ironiei bine pus la punct, SRI a transmis pe Facebook și Instagram un mesaj care a starnit…

- In perioada 10 mai – 7 iunie, Televiziunea Romana (TVR) lanseaza un proiect editorial amplu, dedicat reflectarii campaniei electorale pentru alegerile locale și pentru reprezentarea Romaniei in Parlamentul European. Zece dintre cele 14 canale ale SRTv vor transmite emisiuni electorale special dedicate,…

- Anul 2024 ne aduce o plaja vasta de seriale de excepție, iar fanii televiziunii au deja parte de un festin de povești captivante și personaje memorabile. Fiecare luna aduce cu sine noi premiere, iar iubitorii de seriale se pot bucura de o varietate de opțiuni. Iata cateva dintre cele mai apreciate seriale…