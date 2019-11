Cionca, vot pentru o Românie respectată cetateanul, o Romanie in care cetatenii isi gasesc rostul acasa si nu mai sunt nevoiti sa plece dupa un trai mai bun in alte tari, o Romanie in care politicienii nu isi fac legi pentru ei si isi asuma responsabilitatea pentru faptele lor”. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform tradiției, la intrarea in cimitir și la poarta dinspre cartierul Europa, floraresele au avut vad comercial consistent: au avut mare trecere crizantemele, candelele, lumanarile sau coronițele, mici omagii in amintirea celor dragi. Incepand de luni, 4 noiembrie 2019 și pana in 31 martie…

- De la aceasta data, pana pana la finalul lunii aprilie 2020, Ștrandul Ioșia va fi deschis in intervalul orar 8:00 -17:00, ora 16:00 la casierie, de marti pana duminica, inclusiv. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa…

- Apoi, la ora 16, s-a format o coada imensa, cei mai norocoși reușind sa achiziționeze puținele bilete ramase. De notat ca abonații mai au timp pana maine sa-și procure bilete, iar in cazul in care nu toți vor revendica tichetul, sambata dimineața se vor pune in vanzare biletele de pe locurile…

- Semnalmente: inaltime 1.55 metri, greutate 50 kg, par negru lung, ochi caprui, fara semne particulare. La data plecarii, purta tricou, blugi albastri și pantofi sport negri. Cine poate oferi informatii despre Izodora Bianca Carpaci, caci asa o cheama, poate anunta la 112 sau la cea mai apropiata…

- Pentru mai multe informații vino la noi in restaurant, in Anina. Sau scrie-ne AICI. Abia aștept sa ne cunoaștem! Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction…

- „Avand in vedere indeplinirea tuturor formalitaților necesare cu respectarea dispozițiilor art. 2 alin. 4 din ROAF, in temeiul art. 2 din același Regulament, aproba schimbarea denumirii clubului Sporting Lugaș in Asociația Athletic Club Sportiv United Bihor”, se mentioneaza pe site-ul FRF. ACS…

- Artistul a facut anuntul intr-o inre­­gis­­trare video publicata sambata, care va fi inclusa in episodul din 12 septembrie al reality show-ului in care apare in prezent, „Real Money”. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti…

- „S-a pierdut un joc, in deplasare, nu vad de ce nu ne putem reveni rapid cu o serie de rezultate bune. Echipa este in formare, are nevoie de incredere, dar avem material bun de lucru”, a spus presedintele Bulza. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv…