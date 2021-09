Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna, care a obtinut locul al doilea in primul tur al alegerilor pentru presedintia partidului, a declarat joi, 23 septembrie, ca in al doilea tur de scrutin se va concentra sa transmita mai clar mesajele sale membrilor partidului, informeaza Agerpres . „Suspansul continua.…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna, care a obtinut locul al doilea în primul tur al alegerilor pentru presedintia partidului, a declarat joi ca "suspansul continua" si este "optimist" în privinta rezultatelor turului doi. Barna a mai spus ca este greu de spus în…

- Premierul Florin Citu a catalogat ca fiind “neserioasa” propunerea lui Dacian Ciolos ca USR PLUS sa nominalizeze viitorul candidat la functia de prim-ministru. “O propunere neserioasa, sincer, neserioasa. Partidul National Liberal este cel mai mare partid de dreapta din Romania, va fi cel mai mare partid…

- Premierull Florin Citu a anuntat vineri, dupa sedinta de Guvern, ca va informa liderii europeni in legatura cu situatia din Romania. „O sa iau legatura cu liderii europeni in legatura cu ceea ce se intampla in Romania. Avem o alianta toxica care se prefigureaza, o alianta cu un partid extremist, un…

- Dan Barna iși lanseaza, vineri seara, candidatura pentru președinția USR PLUS. In cadrul evenimentului, ce va incepe la ora 19.00, va fi prezentata și echipa care-l susține. Recent, intr-un interviu pentru TVR, acesta a explicat de ce crede ca membrii USR PLUS ar trebui sa-l voteze pe el: „In momentul…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, spune ca evenimentul din urma cu 20 de ani in care premierul Cițu a fost prins la volan, in Statele Unite, sub influența bauturilor alcoolice, este „o problema grava” care trebuie lamurita de PNL și președintele Klaus Iohannis. „E o problema grava. Chiar daca…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat ca din punctul de vedere al formatiunii pe care o reprezinta dosarul 10 august reprezinta un „esec al justitiei”, al capacitatii de a solutiona cauze importante, cu impact social. „Am discutat si legat de 10 august, e o aniversare astazi, una trista din…

- „Am avut o noua sedinta a Biroului Politic National al USR PLUS. Am decis, in acest context, ca participarea la Comitetul Politic si la Congresul partidului va fi permisa doar membrilor USR PLUS, delegatilor USR PLUS care sunt vaccinati, tocmai pentru a transmite acest mesaj important de a continua…