Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR-PLUS Dacian Ciolos spune ca nu se aștepta sa câștige primul tur al alegerilor interne din partid, în fața lui Dan Barna, iar daca va câstiga presedintia partidului îsi va depune mandatul în 2023, precizând ca va sustine un amendament la statut pentru…

- Dupa caștigarea primului tur al alegerilor interne din USR PLUS, Dacian Cioloș susține ca situația s-ar putea schimba in turul doi, unde se va confrunta cu Dan Barna, dar ca ”jocul este deschis”.

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a declarat joi, dupa anunțarea rezultatului votului pentru șefia partidului, ca nu se aștepat la acest rezultat și ca este o competiție stransa intre el și Dan Barna. Cioloș a spus, de asemenea, ca intenționeaza sa iși depuna mandatul in 2023, daca va caștiga alegerile…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna, care a obtinut locul al doilea in primul tur al alegerilor pentru presedintia partidului, a declarat joi, 23 septembrie, ca in al doilea tur de scrutin se va concentra sa transmita mai clar mesajele sale membrilor partidului, informeaza Agerpres . „Suspansul continua.…

- Dacian Cioloș a caștigat primul tur al alegerilor pentru președinția USR PLUS, cu 46% din voturi. In același timp, Dan Barna a obținut 43,9% din voturi, iar Irineu Darau a obținut 10,1%. Dat fiind ca niciunul dintre candidați nu a obținut 50%+1, formațiunea va organiza și un al doilea tur de scrutin.…

- ​Dacian Cioloș a ieșit pe primul loc în primul tur al alegerilor din USR-PLUS, președintele partidului urmând a fi ales în turul al doilea. Astfel, rezultatele alegerilor pentru șefia USR-PLUS, la finalul unei saptamâni de vot sunt urmatoarele: Dacian Cioloș -…

- Beniamin Todosiu a fost ales președintele filialei USR PLUS Alba, in urma conferinței județene de alegeri interne desfașurata duminica. Alegerile s-au desfașurat la sediul partidului din Alba Iulia, unde au fost amenajate 10 cabine de vot pentru cei aproximativ 150 de delegați. Aceștia au votat toate…

- Fostul șef al Corpului de Control din Guvernul Orban, Dragoș Tanasoiu, a fost inregistrat de unul dintre membrii PNL Sector 5 in timp ce incerca sa ofere mita pentru a caștiga voturi in cadrul alegerilor interne. Inițial, Tanasoiu a promis 400 de lei pentru voturi in cadrul alegerilor interne…