Cioloș (USR) cheamă PNL la negocieri! Prima reacție: Nu mă miră minciunile cinice ale fostului premier Dacian Cioloș (USR) cheama PNL la negocieri dupa ce Guvernul condus de Florin Cițu a fost demis. „Drum bun, domnule Cițu! O țara intreaga a stat blocata in demisia dumneavoastra și iata ca, astazi, demiterea a avut loc. E important ca din acest moment criza politica provocata de premierul Cițu sa se incheie cat mai repede. Pe cetațeni ii intereseaza ca cineva sa se gandeasca la ei și nu la putere, de dragul puterii. Oamenii se lupta azi cu scumpiri, pandemie, un sistem sanitar ajuns la limita, nesiguranța cu privire la ramanerea școlilor deschise. Toata lumea știe ca avem o problema sistemica,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- USR este pregatit sa reia discuțiile cu PNL dupa demiterea lui Florin Cîțu prin moțiune de cenzura, a declarat marți Dacian Cioloș. „Așteptam o reacție echilibrata de la PNL, vrem sa înțelegem ce își doresc în continuare și vom vedea în funcție de negocierile…

- „Drum bun, domnule Cițu! O țara intreaga a stat blocata in demisia dumneavoastra și iata ca, astazi, demiterea a avut loc”, a fost primul mesaj transmis de Dacian Cioloș, președintele USR-PLUS, dupa ce Guvernul Cițu a cazut cu 281 de voturi „pentru”. Cioloș cheama PNL la negocieri pentru formarea noului…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, are un mesaj ironic la adresa premierului Florin Cițu, demis prin moțiunea de cenzura. „Drum bun, domnule Cițu! O țara intreaga a stat blocata in demisia dumneavoastra și iata ca, astazi, demiterea a avut loc. E important ca din acest moment criza politica provocata…

- Dacian Cioloș (USR) cheama PNL la negocieri dupa ce Guvernul condus de Florin Cițu a fost demis. „Drum bun, domnule Cițu! O țara intreaga a stat blocata in demisia dumneavoastra și iata ca, astazi, demiterea a avut loc. E important ca din acest moment criza politica provocata de premierul…

- Decizia miniștrilor USR PLUS de a demisiona in bloc din Guvern este unul corect: „Nu ne cumpara nimeni cu funcții și privilegii”, susține liderul USR PLUS, Dacian Cioloș. „Anunțul miniștrilor USR PLUS ca demisioneaza este cel corect in situația in care PNL și PSD blocheaza moțiunea de cenzura inițiata…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca sustine programul de investitii "Anghel Saligny", "mai ales ca asta inseamna bani pentru modernizarea comunitatilor locale"."Prim ministrul Florin Citu si-a asumat si isi asuma in continuare procesul de modernizare al Romaniei. Am incredere ca…

- “Dorinta de a face si a lasa ceva in urma inseamna asumare, dialog, viziune si buna credinta. Nimic serios nu se poate realiza fara aceste ingrediente. Sustin programul de investitii Anghel Saligny mai ales ca asta inseamna bani pentru modernizarea comunitatilor locale. Ni s-au cerut solutii, am spus…