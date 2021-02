Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca pensiile speciale ale parlamentarilor si cele ale primarilor vor fi primele care vor disparea, un proiect de lege in acest sens urmand sa fie depus in Parlament. De asemenea, Ciolos a declarat ca in Romania, pensiile ar trebui sa fie proportionale…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat ca întelege punctul de vedere al UDMR, care sustine eliminarea tuturor pensiilor speciale, dar a apreciat ca este de preferat ca într-o prima etapa aceasta masura sa fie luata doar în ceea ce priveste pensiile parlamentarilor si primarilor,…

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca pensiile speciale ale parlamentarilor si cele ale primarilor vor fi primele care vor disparea, un proiect de lege in acest sens urmand sa fie depus in Parlament. De asemenea, Ciolos a declarat ca in Romania, pensiile ar trebui sa fie proportionale…

- ”Eliminarea tuturor pensiilor speciale este o abordare nerealista. Abordarea noastra e cea raționala. Ne dorim ca in urmatoarele saptamani sa eliminam pensiile speciale ale parlamentarilor (...) Se poate face, nu are o problema de constituționalitate”, a afirmat Barna la un post de televiziune.Potrivit…

- „Eliminarea tuturor pensiilor speciale este o abordare nerealista. Abordarea noastra e cea raționala. Ne dorim ca in urmatoarele saptamani sa eliminam pensiile speciale ale parlamentarilor. Se poate face, nu are o problema de constituționalitate”, a declarat Barna intr-o intervenție la Digi24. Zeci…

- UDMR sustine eliminarea tuturor pensiilor speciale, a declarat luni vicepremierul Kelemen Hunor, lider al formatiunii. Citește și: Jurnalistul Radu Tudor ii ia apararea lui Raed Arafat, dupa intervenția de la Balș: 'S-au reactivat decerebrații care ii cer demisia'"Noi vom sustine eliminarea…

- „Noi vom sustine eliminarea tuturor pensiilor speciale, fara nicio deosebire. Alta varianta nu vom sustine”, a declarat Kelemen Hunor. Intrebat daca sustine varianta USR referitoare la eliminarea pensiilor speciale ale demnitarilor, deputatul UDMR a aratat ca nu exista un acord in coalitie pe aceasta…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos afirma ca prioritatile sesiunii parlamentare trebuie sa fie urgentarea eliminarii pensiilor speciale, repararea Legilor Justitiei, infiintarea unei comisii de Cod electoral pentru stabilirea alegerii primarilor in doua tururi de scrutin si scaderea numarului…