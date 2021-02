Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca pensiile speciale ale parlamentarilor si cele ale primarilor vor fi primele care vor disparea, un proiect de lege in acest sens urmand sa fie depus in Parlament. De asemenea, Ciolos a declarat ca in Romania, pensiile ar trebui sa fie proportionale…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat ca intelege punctul de vedere al UDMR, care sustine eliminarea tuturor pensiilor speciale, dar a apreciat ca este de preferat ca intr-o prima etapa aceasta masura sa fie luata doar in ceea ce priveste pensiile parlamentarilor si primarilor, astfel incat…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat ca in urmatoarele saptamani intentia este ca in Legislativ sa fie eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor, apoi va urma o modificare a Codului administrativ pentru abrogarea pensiilor speciale pentru primari. El a adaugat ca in ceea ce priveste alte categorii…

- „Eliminarea tuturor pensiilor speciale este o abordare nerealista. Abordarea noastra e cea raționala. Ne dorim ca in urmatoarele saptamani sa eliminam pensiile speciale ale parlamentarilor. Se poate face, nu are o problema de constituționalitate”, a declarat Barna intr-o intervenție la Digi24. Zeci…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca legea pensiilor va suferi modificari, insa nu anul acesta. Pensiile romanilor vor fi calculate, in 2021, in baza legii in vigoare. Raluca Turcan a declarat, la TVR, ca anul acesta pensiile vor fi calculate potrivit legislației in vigoare. „In acest moment…

- „Pensiile aș vrea sa le scoatem din sfera politica. Majorarea de 40 la suta nu a fost pregatita și dorita la modul real. Romania nu și-ar putea permite acest efort bugetar.Era necesara o etapa de pregatire. Etapa aceasta a fost angajata prin lege in iunie 2019, cand era PSD la guvernare, și nu s-a facut…

- Demisia lui Marcel Ciolacu din Parlament și cea a senatorilor și deputaților USR pentru a rezolva problema pensiilor speciale reprezinta „ un populism ieftin și nu rezolva absolut nimic”, declara președintele UDMR, Kelemen Hunor. Citește și: Ludovic Orban intra TARE PESTE Ungaria și Polonia…