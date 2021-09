Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos, liderul grupului Renew din Parlamentul European, a avut luni o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si afirma ca aceasta i-a transmis ca Planul National de Redresare si Rezilienta pentru Romania va fi aprobat in curand. „In ceea ce priveste Romania, am…

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos afirma ca a asigurat-o pe presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca USR PLUS "ramane consecvent” in apararea reformelor promise si decise la nivelul coalitiei de guvernare. „M-am bucurat sa aud ca PNRR este in linie dreapta si va fi aprobat in curand",…

- Dacian Cioloș, liderul grupului parlamentar Renew Europe, a anuntat, luni seara, dupa intalnirea cu sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca USR PLUS ramane consecvent in apararea reformelor promise și spera sa gaseasca formula potrivita pentru a continua cu aceeași coaliție, dar mai deciși.…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține Planul Național de Reziliența și Redresare al Romaniei este in curs de analiza, dar țara noastra mai are de lucrat pentru ca trebuie sa aloce cel puțin 37% pentru acțiunea de combatere a schimbarilor climatice. ”Am primit planul…

- Liderul PNL a amintit și faptul ca intaziarea poate fi pusa și pe seama modificarilor aduse de noua echipa a lui Florin Cițu planului care deja fusese elaborat in perioada guvernarii Orban. "Nu suntem printre primele 16 tari carora li s-a aprobat PNRR-ul si aici readuc aminte ca noi am elaborat un PNRR…

- Vicepreședintele Comisiei Europene, Vera Jourova, a declarat miercuri, in Parlamentul European, ca nu s-a decis suspendarea aprobarii planului de redresare al Ungariei, potrivit G4media . „M-am consultat cu cabinetul doamnei președinte și cu colegii care sunt responsabili de fondurile de redresare și…

- Dacian Cioloș, liderul grupului Renew din Parlamentul European, are o cerere incredibila catre Ursula von der Leyen, sefa Comisiei Europene. El i-a spua acesteia sa nu aprobe PNRR Ungariei. De ce? Pentru ca cele șapte miliarde de euro „sa nu ajunga in buzunarele greșite”, in condițiile in care Ungaria…

- Liderul grupului Renew din Parlamentul European, Dacian Cioloș, ii cere Ursulei von der Leyen sa nu aprobe PNRR al Ungariei pentru ca cele șapte miliarde de euro „sa nu ajunga in buzunarele greșite”, in...