- Rectificarea bugetara este o atributie a coalitiei de guvernare, iar premierul nu poate sa decida singur, a declarat copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos. El a subliniat ca USR PLUS a formulat cateva propuneri care sa fie prinse in proiectul de rectificare si are asteptari in acest sens la ministerele…

- Co-presedintele USR-PLUS, Dacian Ciolos, afirma ca formatiunea nu renunta la ideea revenirii la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, chiar daca acest aspect nu face parte din programul de guvernare. Ciolos spera ca ”convinga” UDMR sa accepte modificarea in acest sens, iar in caz contrar afirma…

- "Am intrat in competitie electorala pentru functia de presedinte al PNL si orice evaluare, in momentul de fata, a activitatii premierului sau Guvernului ar putea fi privita din perspectiva acestei competitii. Oricum, va exista o competitie si, probabil, colegii mei, cand vor veni sa voteze presedintele…

- Prin programul lansat de președintele Klaus Iohannis, Romania educata, ar urma sa se reintroduca examenul de admitere la liceele bune, pe langa examenul de evaluare naționala. Liderii coaliției de Guvernare și președintele Klaus Iohannis au discutat aceste subiecte luni, la Cotroceni.Dan Barna a spus…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a spus, luni, intr-o conferința de presa, despre avizul Comisie de la Veneția, care a salutat demersul guvernului pentru desființarea SIIJ. "Aceasta comunicare cu comisa de la Veneția este foarte importanta. In momentul in care am facut toate demersurile,…

- Lideul USR-PLUS Dacian Cioloș susține ca Agenția naționala pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Sanatate este un proiect asumat de Guvenrul condus de Florin Cițu in programul de guvernare, pe care „trebuie” sa-l puna in aplicare. De asemenea, el anunța ca Biroul Național USR PLUS a stabilit susținerea…

- „Astazi am avut o intalnire de lucru cu secretarii de stat si sefii de agentii guvernamentale, aflati in coordonare mea. Cateva dintre subiectele discutate au fost: – Stadiul indeplinirii angajamentelor asumate de USR PLUS in programul de guvernare al coalitiei. – Reformele asumate de toate ministerele…