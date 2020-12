Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS, a declarat ca, daca presedintele Klaus Iohannis il va propune pentru functia de premier, este gata sa isi asume aceasta responsabilitate. "Nu e o propunere doar de dragul de a avea o propunere (de premier - n.r.). Deci eu, daca presedintele ma…

- Ludovic Orban a demisionat din funcția de premier dupa înfrângerea suferita de PNL la alegerile parlamentare, în timp ce PSD și USRPLUS vin cu variante de înlocuire. Europarlamentarul Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS, a declarat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, lanseaza un nou atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, pe care il acuza ca nu și-a ințeles atribuțiile. „Votul este cea mai aspra palma democratica pentru un președinte care nu și-a ințeles atribuțiile! Romanii i-au transmis clar lui Iohannis ca nu mai poate continua…

- In prag de alegeri parlamentare, președintele Klaus Iohannis a facut avansari pe banda rulanta la Serviciul de Telecomunicații Speciale. Printre cei avansați de șeful statului se numara și directorul STS, generalul Sorin Ionel Balan. Odata cu avansarea in grad a lui Sorin Ionel Balan, președintele Klaus…

- Intr-un mesaj postat pe Facebook, Marcel Ciolacu i-a criticat in termeni duri pe Klaus Iohannis, pe Ludovic Orban și pe miniștrii liberali. Presedintele PSD s-a aratat convins ca aceștia au scapat de sub control pandemia de coronavirus.Responsabilitatea pentru situatia in care se afla astazi Romania…

- Responsabilitatea pentru situația in care se afla Romania aparține in integralitate Guvernului, i-a replicat, miercuri, președintele PSD, Marcel Ciolacu, lui Klaus Iohannis, care a declarat ca sanatatea...

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat miercuri ca fiind „groaznic de grețos” faptul ca Guvernul și președintele Klaus Iohannis dau vina pe romani pentru raspandirea masiva a coronavirusului, dupa conferința de presa in care șeful statului a zis ca „sanatatea este atacata de Covid-19, iar societatea…

- Șeful statului a declarat ca, potrivit specialistilor, in Europa este iminent un al doilea val al pandemiei, context in care le-a transmis romanilor sa respecte cu rigoare regulile, sa evite aglomeratiile si deplasarile inutile. Klaus Iohannis: Opinia aproape unanima a specialistilor este ca in Europa…