Stiri pe aceeasi tema

- 'Sub pretextul evaluarii procurorului general al Romaniei, care e responsabilitatea in primul rand a Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Tudorel Toader incearca sa puna presiune pe dosarul violentelor la care au fost supusi cetatenii care au protestat in 10 august si sa decapiteze conducerea…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a anunțat sambata, pe Facebook, ca declanșeaza procedura legala pentru evaluarea activitații desfașurate de catre procurorul general, Augustin Lazar. „Declanșez procedura legala pentru evaluarea activitații manageriale desfașurata de catre procurorul general al Parchetului…

- Intrebat de jurnaliști cand va prezenta evaluarea deja anunțata a lui Augustin Lazar, ministrul Justiției a raspuns scurt: ”cand va veni vremea”. Tudorel Toader a fost neclar cu privire la o posibila cerere de revocare din funcție a procurorului general, argumentand ca trebuie, mai intai de toate,…

- Liberalii ii solicita ministrului Justitiei sa trimita Consiliului Superior al Magistraturii candidaturile care indeplinesc conditiile legale pentru functia de procuror-sef al DNA si sa permita CSM sa ia decizia privind numirea in acest caz, a declarat joi presedintele PNL, Ludovic Orban. "Am vazut…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a procurorului general Augustin Lazar, unde isi va continua activitatea Laura Codruta Kovesi, revocata luni din functia de procuror sef al DNA. Potrivit deciziei CSM,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar urma sa discute miercuri unde isi va continua activitatea Laura Codruta Kovesi, revocata luni din functia de procuror sef al DNA. La sedinta sunt asteptati si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si procurorul general Augustin…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a procurorului general Augustin Lazar, unde isi va continua activitatea Laura Codruta Kovesi, revocata luni din functia de procuror sef al DNA. Fosta șefa DNA, Laura…

- CSM vrea ca procurorii-șefi sa fie numiți in continuare de Președintele Romaniei, dar la propunerea Consiliului și nu a ministrului Justiției, ca pana acum. CSM are in acest moment un rol pur consultativ pentru numirea șefilor de parchete, propunerile fiind inaintate Președintelui Romaniei de ministrul…