Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, considera ca fara predictibilitate si fara masuri sanitare adaptate activitatii scolare in vederea reluarii in siguranta a cursurilor "fata in fata", suspendarea activitatii fizice in scoli nu este "suficienta"."Decizia pe care a luat-o Guvernul de a…

- "Decizia pe care a luat-o Guvernul de a inchide activitatea scolara prin prezenta fizica are sens, din punctul nostru de vedere, doar in masura in care este insotita de o viziune legata de conditiile in care sa se poate reveni la prezenta fizica in scoli. (...) Fara predictibilitate, masura nu este…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, considera ca fara predictibilitate si fara masuri sanitare adaptate activitatii scolare in vederea reluarii in siguranta a cursurilor "fata in fata", suspendarea activitatii fizice in scoli nu este "suficienta". "Decizia pe care a luat-o Guvernul de a inchide…

- "Eu cred ca Iohannis si Orban trebuie anchetati si judecati pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Cind Franta si Germania se inchid, cei doi continua sa sustina alegerile in decembrie. Orban este penibil comparind Romania cu SUA. Spune el ca America, tara cea mai afectata, isi va desfasura alegerile,…

- Nicolas Maduro, presedintele Venezuelei, a anuntat ca scoala nu se va relua fizic in acest an in tara sa din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit Agerpres. „Fara niciun dubiu, revenirea fizica in clase nu ajuta la tinerea sub control a pandemiei. In Venezuela nu va exista o intoarcere la clasa.…

- Directia de Sanatate Publica a judetului Suceava, in parteneriat cu furnizorii de servicii medicale si unitatile administrativ teritoriale cu asistenta medicala comunitara, desfasoara pe perioada lunii septembrie 2020 campania de informare-educare-constientizare cu tema LUNA NATIONALA A INFORMARII DESPRE…

- Guvernul din Muntenegru a anuntat marti ca inceperea noului an scolar se amana cu o luna, pana la 1 octombrie, din cauza ingrijorarile provocate de epidemia de coronavirus, transmite dpa.Decizia afecteaza gradinitele si scolile, a precizat Ministerul Educatiei, explicand ca ea a fost luata…

- Anul scolar va aduce pe langa numeroasele schimbari cauzate de pandemia de coronavirus si modificari ale structurii orarului si o ora de sport suplimentara, potrivit declaratiei facute de ministrul Sportului, Ionut Stroe.